Claudia Barraso 02 OCT 2025 - 17:06h.

La empresa 'Muñecas Antonio Juan' ha creado una edición limitada de la muñeca militar de la princesa Leonor

Leonor debuta como princesa de Viana junto a los reyes Felipe y Letizia: nuevo look, protestas y un lapsus

Compartir







La princesa Leonor ya tiene su propia muñeca. La empresa alicantina ‘Muñecas Antonio Juan’ ha compartido a través de su perfil de Instagram imágenes del modelo que imita una ‘mini versión’ de la hija mayor de los reyes. Esta edición no será lanzada al mercado hasta octubre de 2025, coincidiendo con la celebración del Día de la Hispanidad.

Es una pieza que está pensada para los coleccionistas. La muñeca refleja la etapa que está atravesando la princesa Leonor durante su formación militar. ‘La nueva forma de ser princesa’. Con este lema han querido publicitar la muñeca de Leonor en un vídeo publicado en el perfil donde aparece una niña jugando con ella. Desde la empresa afirman que por el momento solo han fabricado un total de 500 unidades. Tiene un precio de 99,95 euros. La vestimenta que lleva es el uniforme del Ejército de Tierra. Para poder adquirirla solo se podrá comprarla a través de los canales oficiales de la empresa.

La segunda muñeca de Leonor

En el vídeo, aparece una mujer sujetando una edición antigua que hicieron de la heredera del trono español con el uniforme de colegio. La empresa va registrando el paso de Leonor por sus distintas formaciones a través de una colección de muchas muñecas. “Hay muñecas que son historia”, decía la empresa en la misma publicación.

PUEDE INTERESARTE Leonor no es solo princesa de Asturias: todos los títulos nobiliarios que la acompañan como futura reina de España

“Presentamos a Leonor Militar, Edición Limitada, un lanzamiento muy especial con el que rendimos homenaje a la ilusión, la tradición y la fuerza de nuestras raíces. Cada detalle ha sido creado con el máximo cuidado artesanal que caracteriza a Muñecas Antonio Juan, convirtiéndola en una pieza exclusiva para coleccionistas y amantes de las muñecas”.