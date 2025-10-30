Celia Molina 30 OCT 2025 - 13:17h.

La agencia Associated Press ha mostrado la imagen de la botella encontrada por la familia Brown en una remota playa de Australia

En el recipiente, había dos mensajes de dos soldados que, en el año 1916, se incorporaban a la Primera Guerra Mundial en Francia

Parece el argumento de una película de Hollywood, pero es real. Una familia australiana ha encontrado un mensaje en una botella escrito en el año 1916 por dos soldados locales, en la costa suroeste del país. Casi un siglo después, los Brown, que suelen recorrer las playas de la Australia Occidental para recoger basura, se toparon con una extraña botella de vidrio en la remota playa de Wharton, cerca de Esperance, según informaron a Associated Press.

"Limpiamos mucho nuestras playas, por lo que nunca pasaríamos por alto un trozo de basura. Así que esta pequeña botella estaba allí esperando a que la recogieran", declaró la Sra. Brown a la agencia de noticias. Y, aunque los papeles que había dentro estaban mojados (y viejos), todavía podía leerse claramente el contenido que había en ellos: las notas fueron escritas por los soldados Malcolm Neville, de 28 años y William Harley, de 37, pocos días después de iniciar su viaje para unirse a los campos de batalla de Francia durante la Primera Guerra Mundial.

Sus familiares, impresionados con los mensajes

Uno de los soldados, Malcolm Neville, le decía a su madre en el mensaje que "la comida a bordo era muy buena" y que estaban "felices como lombrices", mientras el barco avanzaba, tambaleándose, "por algún lugar del mar". Meses más tarde, murió en combate a la edad de 28 años. El otro soldado, William Harley, escribió el mensaje, simplemente, para quien lo encontrara en el futuro. "Que el descubridor esté tan bien como nosotros en este momento", plasmó en el papel, todavía en buenas condiciones.

Al contrario que su compañero, consiguió sobrevivir a la primera gran guerra y regresó a su hogar. En 1934, sin embargo, falleció de un cáncer que, según los datos, fue causado por el gas que arrojaban los alemanes en las trincheras.

Como sus mensajes eran fácilmente reconocibles (y Neville había puesto los datos de su madre en la pequeña carta), la señora Brown decidió buscar los nombres de los soldados en Internet para encontrar a sus familias. Así, localizó al sobrino nieto del soldado Neville, Herbie Neville, quien ha declarado a ABC News que la experiencia ha sido "increíble" para su familia. "Parecía estar feliz en la guerra. Qué pena y qué triste lo que le ocurrió. Vaya, qué hombre era", ha dicho, emocionado.

Por otro lado, la nieta del soldado Harley, Ann Turner, declaró a la misma cadena que ella y los otros cuatro nietos supervivientes del soldado estaban "absolutamente impresionados" por el hallazgo: "Simplemente no podemos creerlo. Realmente se siente como un milagro y nos alegramos de que nuestro abuelo se haya comunicado con nosotros desde la tumba", dijo Turner a la Australian Broadcasting Corp.