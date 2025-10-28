Maitena Berrueco 28 OCT 2025 - 06:00h.

Conocido como Dreamily View ha superado el medio millón de visualizaciones en 24 horas

BilbaoAl bilbaíno Endika Martín se le ocurrió la idea paseando por Bilbao, la mayoría de los días, con su inseparable cámara fotográfica en mano, aunque, en ocasiones, ha hecho uso de la cámara de su teléfono móvil. Así, fotografió algunas de las esculturas más emblemáticas del ‘botxo’, mientras recorría su ciudad durante varios días.

Después en casa, frente al ordenador y haciendo uso de la inteligencia artificial, este profesional del audiovisual, conocido como Dreamily View, dio forma a un vídeo en el que esas estatuas cobran vida y que se ha hecho viral.

La escultura de bronce de 2,10 metros erigida en honor al futbolista José Ángel Iribar, en la explanada de San Mamés, arranca un vídeo con un tremendo chute de balón. Con este arranque, el creador del vídeo no podía bajar la intensidad y en su recorrido por la villa, se dirige al parque de Doña Casilda, allí está la estatua que artista bilbaíno Juan Luis de Larrinaga dedicó a los Hermanos Tonetti. La obra, del año 1985, representa a uno de los integrantes de esta popular pareja de payasos, José Villa del Río, que en el vídeo en cuestión agita su sombrero y salta del pedestal.

Su favorito: las sirgueras

Tras él, uno de los leones de la fuente de la plaza Jado ruge y la escultura de Jesús Lizaso ‘Hombre vence al hierro. Tuercebarras’, que evoca el pasado industrial de Bilbao, despierta a orillas de la Ría. No podían faltar otras como la estatua del político vasco Ramón Rubial, la de Puppy o la araña ‘Mama’ del Guggenheim.

A Dreamily View, como a cualquier padre le cuesta elegir entre sus criaturas a su favorita, aunque tiene claro que el grupo escultórico ‘Las sirgueras’, aquellas mujeres que remolcaban embarcaciones por la orilla de la ría con la única ayuda de una sirga y su propia fuerza física, es tal vez su predilecto.

Endika confiesa que, tres días antes, hizo otro video con IA, en el que “el coche fantástico recorría las calles de Bilbao” y pensó que “iba a gustar más que este”, pero para su sorpresa este vídeo ha arrasado en redes con más de medio millón de visualizaciones, en poco más de 24 horas.

Alguien detrás de la IA

Para este autónomo de 35 años, apasionado de la creatividad y que trabaja creando contenidos audiovisuales para empresas y negocios, “la IA es una de sus herramientas de trabajo”, pero deja claro que “hay alguien detrás”, en este caso, un profesional. No basta con tener acceso a esta herramienta digital, “hay que saber usarla”.

El vídeo de las estatuas bilbaínas parte de fotografías, que se animan con la inteligencia artificial y luego el montaje requiere de un proceso de edición. Endika hizo “varios intentos” porque no le gustaba como quedaba, hasta lograr el resultado que buscaba.

La composición de las esculturas ‘con vida’ ha arrasado en redes y como cualquier cosa que logra tantas visualizaciones, “hay opiniones para todos los gustos”, puntualiza su autor. La mayoría van dirigidas a elogiar la idea y el resultado de Dreamily View, aunque hay quien se pone puntilloso y critica aspectos como que “haya empleado la mítica frase del payaso Fotito: ‘¿Cómo están ustedes?’, como audio de Tonetti”. Endika insiste en que se ha tomado licencias creativas y que, en ningún caso, el video persigue fines comerciales.

El éxito ha sido tal, que este bilbaíno ya ha empezado a darle vueltas a la idea para un nuevo vídeo. Un ‘más difícil todavía’, en el que pretende animar los murales de Bilbao, “a ver la IA cómo lo interpreta”, vacila.