La fotografía fantasma (y minúscula), el escudo de nuestro país o la palabra España en mayúsculas están ocultas en el DNI

Desde el 2 de agosto del año 2021, la nueva versión del DNI 4.0 se hizo obligatoria en toda España, en base al Reglamento UE 2019/1157 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de junio de 2019 sobre el refuerzo de la seguridad de los documentos de identidad de los ciudadanos de la Unión. El objetivo principal era evitar el fraude de los documentos de viaje, añadiendo una serie de elementos (siempre presentes), tanto visibles como invisibles, que reforzaban la validez del documento (y de los que no todo el mundo es consciente).

Algunos de los cambios más significativos, y que pueden apreciarse a simple vista, fue la inclusión de las palabras en inglés 'National Identity Card', ya que la normativa europea exige que las palabras del documento de identidad figuren en, al menos, una lengua oficial, o el código de dos letras ES que aparecen dentro de un rectángulo azul. Y, aunque el tamaño en sí de la tarjeta se mantiene sin cambios sin cambios (85,60 53,98 mm) y la fotografía identificativa de su propietario también, hay otro retrato que apenas nadie ve.

Kinegramas, los elementos ocultos del DNI

La segunda foto forma parte de aquellas partes ocultas del documento con las que se pretende evitar el fraude y la utilización indebida del mismo. Estos 'secretos' del DNI, que se pueden apreciar con el movimiento o la variabilidad de la luz, son:

Fotografía fantasma: en el lado derecho del documento, hay una pequeña versión - bastante opaca - de la fotografía original que hemos decidido incluir en nuestro DNI. Es exactamente la misma imagen pero, si no recibe una incidencia de luz concreta, no se puede apreciar a primera vista.

en el lado derecho del documento, hay una pequeña versión - bastante opaca - de la fotografía original que hemos decidido incluir en nuestro DNI. Es exactamente la misma imagen pero, si no recibe una incidencia de luz concreta, no se puede apreciar a primera vista. Fecha de expedición oculta: sobre esta mini-foto repetida, hay unos números, también invisibles, que se corresponden con la fecha de expedición del documento en formato DD/MM/AA.

sobre esta mini-foto repetida, hay unos números, también invisibles, que se corresponden con la fecha de expedición del documento en formato DD/MM/AA. Kinegramas : son una tecnología de seguridad holográfica avanzada que crea efectos visuales en movimiento al inclinar el documento, como cambios de color, animaciones y formas que aparecen y desaparecen. En nuestro DNI aparecen así dibujados dos escudos de España, varias ondas con la forma del infinito y la palabra ESPAÑA escrita en mayúsculas.

: son una tecnología de seguridad holográfica avanzada que crea efectos visuales en movimiento al inclinar el documento, como cambios de color, animaciones y formas que aparecen y desaparecen. En nuestro DNI aparecen así dibujados escrita en mayúsculas. Ventana transparente o Imagen Láser Cambiante (CLI): el grabado láser del DNI es una técnica de seguridad en la que se usa un láser de alta precisión para marcar permanentemente datos en una ventana transparente del documento, que está situada en el lado derecho, en la parte arriba. Normalmente, puede leerse dentro un código de verificación.

Objetivo: evitar el fraude documental

El objetivo de la incorporación de estos elementos a un documento tan importante (y utilizado) por los ciudadanos es evitar el fraude documental, que da la llave para muchas otras actividades ilícitas, tal y como advierte el Ministerio de Hacienda. Al ser estas imágenes ópticamente variables, que cambian y muestran patrones complejos al observarse desde diferentes ángulos, hace que el documento sea muy difícil de imitar, evitando así la tan temida suplantación de la identidad.

Estos sistemas, que pueden basarse también en marcas de agua, fibrillas luminiscentes e hilo de seguridad, impresiones en iris, calcografía, tintas OVI, grabados con láser, o dispositivos ópticamente variables, dotan a los documentos más relevantes de una alta garantía de seguridad.