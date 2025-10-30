Claudia Barraso 30 OCT 2025 - 18:11h.

Miguel Ángel Bravo se ha convertido en el alumno universitario más longevo en la carrera de Historia y Patrimonio de la Facultad de Filosofía y Letras del campus de Cáceres de la Universidad de Extremadura. A sus 65 años ha decidido volver a retomar los estudios a unas semanas de jubilarse en su trabajo de comercial. Ya es uno más de sus compañeros, a quienes les saca una media de 40 años.

En una entrevista que concedió al medio local ‘El Periódico de Extremadura’, confesó que sus motivos van más allá de conseguir un reconocimiento más. Gracias al apoyo de su mujer y su hijo, se matriculo de la carrera para empezar de cero tras su jubilación. “Todo el mundo me pregunta cuál es la necesidad de ponerme a estudiar a estas alturas de la vida. Los motivos son sencillos. El primero, mi hijo, que me motivó a retomar los estudios y también que me gusta mucho la historia y quiero tener más conocimientos. Por otro lado, tengo ese afán por superarme y hacer todo lo que no pude en su día”, explica el estudiante para el medio local.

Miguel Ángel tuvo que abandonar los estudios cuando era joven y se vio obligado a ponerse a trabajar. Gracias a su dedicación y constancia, aprobó las pruebas de admisión de la UNED, que era su primera opción. Sin embargo, fueron sus familiares los que le dieron la idea de presentarse al examen de admisión para mayores de 45 años. Nada fue obstáculo para él, también pasó esta prueba y logró entrar a la Universidad de Extremadura.

Acumula cientos de miles de visualizaciones

Su historia se ha hecho tan viral que incluso, ha decidido abrirse una cuenta en TikTok donde muestra cómo ha sido su primer día en la universidad. Su usuario, ‘Abuelito en clase’, ya acumula con más de cinco mil seguidores y más de 400.000 visualizaciones en el único vídeo que tiene subido a su perfil. En él, sale presentándose. “Tengo 65 años, y si, he vuelto a los pasillos, las risas y los apuntes. No vengo a enseñar, vengo a aprender. Estudio historia, pero también estoy escribiendo la mía. Nunca es tarde si lo haces con ganas”.

No solo tiene muchísimos ‘likes’ sino que cientos de usuarios han comentado en esta publicación dando ánimos y escribiendo mensajes de apoyo y admiración a Miguel Ángel. Con una mochila verde y cuadernos de varios colores, se presentaba como un alumno más en su primer día de clase. Elegante, con una camiseta y unos pantalones marrones, y una sonrisa de oreja a oreja, ya es todo un ejemplo, no solo para los más jóvenes e incluso para sus propios compañeros, sino también para gente de su misma edad.