Símbolos y números en los táper que debemos tener en cuenta: ¿cuál es su significado?

Cada táper tiene una serie de símbolos en su parte inferior que sirven para determinar si el recipiente que usamos es adecuado

Los envases reciclados cuentan con un número dentro de un triángulo para indicar el material y la seguridad de su utilización

El empresario estadounidense Earl Silas Tupper ha pasado a la historia por ser el inventor del táper, un recipiente con tapa hermética para guardar y transportar alimentos y el cual los expertos aconsejan no calentar en el microondas en caso de que sea de material plástico.

Tupper nació el 28 de julio de 1907 en una granja de la ciudad de Berlin, en el estado de New Hampshire. Trabajó para una fábrica de plásticos y aprendió el oficio hasta que fundó la compañía Tupperware, que se declaró en bancarrota el año pasado tras despedir a casi 150 empleados.

Una de las claves de su éxito fue cuando descubrió el polietileno (PE) en 1946, que es uno de los plásticos más comunes y sencillos de producir y que se caracteriza por su ligereza, flexibilidad y resistencia a la humedad y a muchos productos químicos.

Tupper se convirtió en un hombre multimillonario tras vender su negocio por 16 millones de dólares (de entonces) y se jubiló a los 51 años, señala Infobae, renunciando a su ciudadanía estadounidense para evitar pagar impuestos. Su patente caducó en 1984. Unos meses antes, el 5 de octubre de 1983, había fallecido en una isla de Costa Rica de su propiedad.

¿Qué significan los símbolos del táper?

Los recipientes plásticos aptos para uso alimentario, según la legislación europea, deben tener un sello distintivo en el que aparece una copa y un tenedor. En caso de que dicho distintivo no esté reflejado, es desaconsejable emplearlo como táper ya que puede liberar componentes que representen un riesgo para la salud.

Si en la parte inferior vemos unas rayas diagonales sobre dos platos o unas pequeñas gotas en forma de lluvia cayendo sobre un plato o una copa, esto confirma que los táperes son aptos para el lavavajillas.

Si observamos unas rayas en zigzag, quiere decir que el envase soporta bien el calor y puede utilizarse en el microondas. Además, la imagen de un microondas significa que se puede calentar y si tiene un símbolo de nieve quiere decir que puede introducirse en el congelador.

Una de las partículas contaminantes peligrosas para nuestra salud es el bisfenol A, que es un potente disruptor endocrino capaz de provocar desequilibrios en el sistema hormonal incluso a concentraciones muy bajas.

Los números en los envases de plástico reciclado

En los productos de plástico reciclado que existen en el mercado, uno de los indicadores más conocidos a nivel mundial es la banda de Möbius. Dentro de cada triángulo de flechas aparece un número del 1 al 7 que se refiere al tipo de compuesto plástico que se ha usado.

Los plásticos más seguros para almacenar alimentos y bebidas son los de categoría 2, 4 y 5 puesto que resultan más estables y menos propensos a liberar sustancias químicas en el contenido, apuntan desde la clínica del doctor Rodrigo Nicolas Veller.

En el caso del número 2 se trata de polietileno de alta densidad (HDPE), que es resistente y utilizado en botellas de agua, envases de leche, juguetes, productos de limpieza o ciertos tipos de cosméticos.

El número 4 hace referencia al polietileno de baja densidad (LDPE), estable y seguro, que se encuentra en bolsas o en bricks reutilizables, envolturas de alimentos y algunos envases flexibles.

El número 5 es el polipropileno (PP), que resiste altas temperaturas y es el plástico más recomendado, aunque también se deben tomar ciertas precauciones. Se emplea en muchos productos como pajitas, envases de yogures, tapones de botellas e incluso cierto material sanitario como las jeringuillas.

Por último, subrayar que el símbolo CE tan sólo aparecerá si el táper cumple todas las exigencias, en cuanto a sanidad, seguridad y protección ambiental, requeridas por la Unión Europea. No quiere decir que proceda obligatoriamente de la UE, pero sí que su venta se encuentra autorizada y certificada por el bloque comunitario.