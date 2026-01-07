Las 'Techno Train' de Nuremberg se han consolidado como una experiencia única que atrae a los amantes de la música techno

Se trata de una fiesta promovida por la discoteca Haus 33 de Núremberg, en la que ofrecen hasta nueve horas de música techno

Aunque la Navidad ya ha pasado, queda mucho año por delante para disfrutar de largas fiestas nocturnas como las que organiza la discoteca Haus 33 de Núremberg. Este club de música techno alemán es conocido en todo el mundo por sus famosas (y curiosas) fiestas móviles en el metro, denominadas "Techno Train Nürnberg". Se trata de unas fiestas que, varias veces al año, recorren Baviera en un tren especial, creando un ambiente de club con DJs, bares, máquinas de humo y pistas de baile dentro de los vagones.

Suelen durar un día completo (entre 8 y 9 horas), e incluye también una fiesta posterior para los que quieran continuar con la diversión. Su originalidad - no es común bailar y tomar copas dentro de un vagón de metro - atrae a miles de aficionados al techno desde su creación, en el año 2019. Desde entonces, el "Techno Train Nürnberg" se ha consolidado como una experiencia única, en la que han participado Dj's como Kø:lab, Igda, Niotech, Dice b2b DJ Achim Feuervogel, Ally, Cara Elizabeth o Kling&Klang.

Una 'rave' dentro de doce vagones de metro

Como bien puede apreciarse en los vídeos de la cuenta de Instagram oficial del evento, el tren trasforma varios de sus vagones en una auténtica discoteca donde, con cada entrada, los participantes también disponen de un asiento reservado. A la fiesta no le falta de nada: luces de neón, barras de bar y nueve horas por delante de hard techno, trance y hard groove a todo volumen. Desde las 14:00 horas hasta las 23:00 horas, el tren recorre la ruta que va desde el 'Frankenstadion' de Núremberg a través de Baviera hasta la ciudad de Wurzburgo, a más de 100 Kilómetros de distancia (y vuelta).

Normalmente, este trayecto se hace en unas tres horas (aproximadamente), sin embargo, la discoteca Haus 33, una vez alquilado el vehículo, lo alarga al máximo y reduce la velocidad del tren, asegurando así también el bienestar del inusual volumen de pasajeros. Dentro de los vagones, además, todos los 'ravers' (que deben tener más de 18 años) cuentan, además, con un equipo de seguridad y otro de concienciación a bordo.

De los 12 vagones, cada uno cumple con una función específica: un vagón backstage, seis vagones con asientos y zona chillout y cinco vagones dedicados a fiestas, con tres bares y dj sets diferentes. En un solo viaje pueden actuar hasta 20 dj, cubriendo distintos géneros de música electrónica. Para los fanáticos de este tipo de fiestas, más que un evento, el 'Techno Train' refleja una de las bases de la cultura techno: resignificar espacios no convencionales y llevar la música más allá del club tradicional.