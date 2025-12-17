Iván Sevilla 17 DIC 2025 - 14:10h.

El enigmático sonido ha generado diversidad de hipótesis sobre cuál puede ser su origen y también guasa

Los vecinos de Cádiz experimentaron el 9 de diciembre el denominado 'hum', que ya detectaron en 2014

CádizEl denominado 'hum' volvió a escucharse en Cádiz después de más de una década sin que se hubiesen reportado pruebas de su presencia sonora. "Es uno de los grande misterios de la ciencia", recuerda el joven que grabó el enigmático sonido.

Alejandro Víquez, carnavalero y cadista, publicó en sus redes sociales un pequeño vídeo de 25 segundos donde se puede sentir el zumbido. Aunque, para ello, hay que subir bastante el volumen porque tampoco es un sonido atronador.

Según especificó este vecino de la ciudad del sur español, se percibió desde las "2:30 a las 6:30" horas de la madrugada del 9 de diciembre. "Qué maravilla que sea Cádiz uno de los pocos lugares del mundo donde se escuche", calificó el chico.

Su grabación, que acumula miles de interacciones y, por ejemplo, más de 850 mil visualizaciones en X, desató de nuevo el debate sobre cuál puede ser el origen del 'hum'. Otros usuarios residentes en la Tacita de Plata también afirmaron haberlo sentido.

La última vez que se detectó fue en 2014

La última vez que se registró en territorio gaditano este fenómeno tan desconocido fue el 9 de febrero del 2014. El mes anterior, pasada la primera quincena de enero, igualmente se detectó, tal y como publicaron distintos medios de la provincia.

Laura Pérez fue una de las vecinas de Cádiz que lo captó con su teléfono móvil. "Parecía una fricción con algo", relataba por entonces, admitiendo que no sabía si era "paranormal". En su vídeo se podía escuchar lo mismo que recientemente difundió Alejandro.

Aquel año incluso el conocido programa del periodista Iker Jiménez, 'Cuarto Milenio', dedicó parte de una noche a hablar del sonido, con variedad de testimonios y explicaciones de expertos. Entre ellos, un ingeniero que aseguraba que se trataba de un zumbido "muy selectivo".

Vicente Fuentes explicó que aparece "en pequeñas y grandes poblaciones e incluso dentro de construcciones, casas o coches". Además de que lo puede oír "cualquier persona" con capacidad auditiva "normal", recordó que los científicos lo llevaban estudiando desde hacía 50 años.

De hecho, ya se había percibido en otros países como Nuevo México, Inglaterra, Francia o Canadá. La cadena 'BBC' llegó a publicar en 2018 que el extraño zumbido estaba causando síntomas físicos y psicológicos en los habitantes de una zona canadiense, donde el sonido se prolongaba.

Variedad de hipótesis y también guasa

Tras el regreso del fenómeno acústico a la Tacita de Plata, numerosos usuarios han estado lanzando sus hipótesis sobre de dónde procede. "Viene del muelle o de los astilleros, no hay más", dice uno de ellos en la red social X. Otro cree que es "la sirena de un buque".

"El viento cuando pasa por ciertos sitios suele hacer sonidos muy extraños", apunta Francisco en su teoría de justificación del 'hum'. Mientras que otras personas lo relacionan con posible una actividad sísmica o el electromagnetismo.

Con el misterio servido en este asunto, no ha faltado tampoco la guasa gaditana en comentarios donde recurren al humor para hablar del zumbido. "Y hace nada salió lo del parking de ovnis en la Bahía. Como se entere Bruno lo pone de Zona Azul", expresa uno citando al alcalde de Cádiz.

"Son los ángeles del apocalipsis que tocan su trompeta", señala otro comparando el silbido con el del instrumento. Eso son los polillas ensayando, picha", refiere una tercera cuenta mencionando a la agrupación musical carnavalera conocida por ese nombre.

Precisamente un grupo carnavalero de Dos Hermanas (Sevilla) concursó en el Carnaval de Cádiz en 2024 con una comparsa titulada 'El hum', que hasta se hizo viral tras su presentación en el COAG, generando multitud de memes.