El hecho ocurrió en una sucursal de la cadena Penny cuando los animales se separaron de su rebaño

El personal y los clientes intentaron mantenerse a salvo para evitar quedar rodeados por las ovejas

Un rebaño de cerca de 50 ovejas entró repentinamente en un supermercado de Baviera, en Alemania, momento en el que los clientes y empleados del local se vieron sorprendidos por los animales que recorrieron los pasillos, tirando productos de las góndolas y dejando todo tipo de residuos a su paso.

El hecho ocurrió en una sucursal de la cadena Penny y los animales se habían separado de un rebaño de unas 500 ovejas.

Sorpresa y susto entre los presentes

El hecho no tardó en hacerse viral en las redes sociales, ya que las imágenes mostraban este inusual acontecimiento que, para muchos, resultó de lo más cómico.

Las ovejas se movían como si estuvieran en un corral, derribando botellas, cajas de cereales y artículos diversos, mientras el personal y los clientes intentaban mantenerse a salvo, algunos incluso subiéndose a cintas transportadoras para evitar quedar rodeados.

Según se conoce, las ovejas formaban parte de un rebaño de alrededor de 500 animales que estaban siendo guiados por un sendero cercano al río Sinn, cuando se produjo la separación. El pastor del rebaño, Dieter Michler, explicó que todo comenzó cuando una de las ovejas siguió a una persona que ingresó al supermercado con una bolsa, y el resto simplemente fue detrás.

El paseo de los animales dentro del local duró unos 20 minutos, tras el cual salieron por sus propios medios a través de las puertas automáticas del establecimiento, de forma ordenada y con total tranquilidad.

Después de la visita

Desde la cadena Penny aseguraron que el supermercado fue limpiado de forma exhaustiva tras el incidente, y que todos los productos sin envasar fueron retirados o controlados por seguridad alimentaria. También aclararon que el pastor no debió afrontar ningún gasto por los daños o la limpieza.