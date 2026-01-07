Una cabra en pañales se pasea por un centro comercial de Sevilla: "¿Esto es normal?"

Alberto Rosa 07 ENE 2026 - 14:55h.

El vídeo de una cabra en pañales paseando por un centro comercial de Sevilla ha abierto un intenso debate en redes

Nace un cordero con seis patas en una ganadería de Almería: "De 700, es el único así"

Compartir







Parece mentira, pero no lo es. Una cabra se ha paseado en pañales por un centro comercial de Sevilla, generando sorpresa e incredulidad entre todos los presentes. En un vídeo que se ha hecho viral en redes sociales se ve a un hombre paseando tranquilamente una cabra con arnés y pañales.

Aunque es cierto que el centro comercial en el que se graba el vídeo, el Lagoh, se define como ‘pet-friendly’, el episodio ha roto cualquier expectativa, generando un intenso debate sobre hasta dónde puede llegar el concepto de las mascotas y su presencia en espacios públicos.

El vídeo, en el que la cabra aparece con un pañal para evitar que haga sus necesidades en público, ha generado todo tipo de reacciones. Tiene cerca de 250.000 visualizaciones y más de 200 comentarios, en los que se mezclan el humor y la incredulidad.

PUEDE INTERESARTE El año en el que la peste porcina y la gripe aviar pusieron en juego millones de euros de pérdidas a la ganadería española

“Hay personas peores que una cabra y también la dejan entrar, no veo el problema”, escribe un usuario. Otro asegura conocer al dueño del animal. “Lo conozco al chaval y a la cabra, vamos al mismo veterinario. Además, tiene perritos, son unos amores de personas y sobre todo aman los animales”.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Si bien, hay quienes consideran que un centro comercial no es lugar para animales de este tipo y que la presencia de mascotas puede resultar incómoda para otros clientes. "¿Entonces puedo llevar un elefante con pañal? Si no veis el problema, tenéis un problema", ironiza un usuario,

El centro comercial se anuncia como un espacio pet friendly, aunque en sus carteles solo aparecen gatos y perros, los animales de compañía más comunes. Pocos se podían imaginar que ese concepto pudiera extenderse a una cabra, un animal que difícilmente encaja en la idea tradicional de mascota.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Lo cierto es que la cabra sevillana ha conseguido viralizarse y generar debate. Mientras unos destacan la responsabilidad del propietario y el cuidado del animal, otros cuestionan si un centro comercial es el sitio para llevar a un animal de granja.