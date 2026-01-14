El hombre no dudó en poner en riesgo su vida tras percatarse de que la roca se dirigía peligrosamente hacia el público

Un trabajador de Disney World se ha convertido en todo un héroe tras lanzarse delante de una roca de más de 181 kilos para proteger al público. Todo ocurrió durante el espectáculo de Indiana Jones Epic Stunt Spectacular en Disney's Hollywood Studio el 30 de diciembre, según 'New York Post'.

La roca se salió de su vía y empezó a rebotar hacia el público durante el espectáculo que intenta recrear la icónica escena de Los cazadores del arca perdida, en la que Jones huye de una roca.

Robert Herrick, el héroe de Disney: lleva 30 años trabando en el parque temático

El gran héroe es Robert Herrick, un trabajador que lleva en Disney desde hace 30 años. El hombre no dudó en poner en riesgo su vida tras percatarse de que la roca se dirigía peligrosamente hacia el público.

Pero Herrick se niega a atribuirse el mérito de sus hazañas. Así lo dijo en una entrevista con 'WFTV Canal 9': "Mi único pensamiento era que esa cosa podría llegar al público". El accidente dejó al trabajador con dos vértebras fracturadas y con el uso de collarín durante las próximas ocho semanas.

Herrick no ha dudado en mostrar su amor por la serie y sus compañeros de trabajo. Su emoción es tan grande que confiesa que está emocionado por volver al trabajo. De momento, el show ya no contará con esa famosa roca.