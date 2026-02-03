Pasajeros usan un vuelo de British Airway para predicar durante horas y lo convierten "en un infierno"

Un vuelo de British Airways es convertido en un "servicio religioso" durante casi tres horas

Los hechos se han conocido a través de Tik Tok por vídeos subidos por una de esas pasajeras.

En los aviones ya se ha visto de todo. Pero nunca, que parte de los pasajeros a bordo lo convirtieran en un centro de predicación durante horas, cánticos incluidos. Es lo que ocurrió durante un vuelo de British Airways, convertido en un "servicio religioso" durante casi tres horas ante la incredulidad del resto de pasajeros. Los hechos se han conocido a través de Tik Tok por vídeos subidos por una de esas pasajeras.

El vuelo iba de Heathrow a Jamaica y las imágenes muestran a una mujer parada en el pasillo, cantando, saludando y gritando a los pasajeros hasta que se unieron y aplaudieron. No parece que el alcohol fuera la causa, sino como dice Maxine Munroe, de 56 años, que reconoce que ·estaban más intoxicados por el espíritu santo que por el alcohol".

La mujer, que colgó las imágenes del vuelo ahora, pese a producirse los hechos en 2020, ha logrado más de 900.000 reproducciones. Confiesa que "estarás en vuelos y la gente rezará antes de que despegue el vuelo o si hay turbulencias, es posible que escuches a alguien rezar, pero no a esa escala. Creo que simplemente me sorprendió que esto sucediera a 40.000 pies de altura. Paradojas de la vida, lo que era una iniciativa para acercar a Dios pudo convertirse para muchos en un infierno. La realidad es que los usuarios de Tik Tok reconocen que haber estado en un vuelo como ese habría sido una "pesadilla".