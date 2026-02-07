Inés Gutiérrez 07 FEB 2026 - 21:00h.

Bikini es la forma en la que llaman en Cataluña al sandwich mixto

MadridUno de los emparedados que más gusta, en general, es el sándwich mixto, ese que solo necesita jamón y queso para convertirse en la locura de todas las meriendas, sobre todo a partir de determinada edad, porque no podemos olvidar que entre los más pequeños, los que verdaderamente causan locura son los de crema de cacao.

En general, se puede considerar que un sandwich de jamón y queso es una elección que difícilmente puede convertirse en un error. Si el jamón es bueno, el queso es bueno y el pan está ligeramente tostado, pocas cosas pueden hacer que no sea uno de los bocados más apetecibles durante el aperitivo, la merienda o incluso la cena.

Es una combinación que no tiene pérdida, pides un sandwich mixto y todo el mundo entiende que quieres una combinación de jamón y queso, porque esto es una cosa universal, ¿no? Lo cierto es que sí, es más que probable que en cualquier lugar de España al que vayas te entiendan a la perfección, pero si tu destino es Cataluña, que sepas que ahí lo llaman bikini.

Una advertencia que funciona en ambos sentidos, porque si decir bikini te hace sentirte más de la tierra, es probable que los catalanes tengan que cambiar el chip al salir de su tierra. Si pides en el resto de lugares un bikini, puede que te entiendan sin problemas y te lo sirvan calentito, que no sepan de lo que estás hablando o que te entiendan y aun así te dirijan a la tienda de ropa de baño más cercana.

El bikini catalán: el origen del nombre que dejó la moda por la gastronomía

Se podría pensar que el motivo para llamar bikini a este sandwich es porque se puso de moda en verano, porque se usaba como merienda para llevar a la playa o la piscina o incluso porque, igual que sucede con la prenda de baño, está formado por dos componentes esenciales. Nada más lejos de la realidad, lo cierto es que la relación con el bikini clásico, el que se usa para darse un refrescante baño, no existe como tal.

El nombre de este sandwich se debe, de hecho, a la sala de baile barcelonesa de nombre Bikini, un espacio que abrió sus puertas en el año 1953 y donde había un ambiente cosmopolita, música en directo y una zona al aire libre donde se podía disfrutar del bocadillo de la casa, un sandwich mixto. Con el tiempo se fue haciendo tan popular que la gente comenzó a pedir ‘Un bikini’ en los bares de Barcelona cuando querían comer estos emparedados. Una costumbre que poco a poco se adoptó en toda Cataluña.

Este emparedado estaba inspirado en el clásico croque-monsieur francés, que además de los ya conocidos jamón y queso, se cubre por encima de bechamel antes de dorarlo al horno. Ahora de nuevo ha evolucionado a su manera y por eso es posible encontrar diferentes versiones del bikini original, puede llevar huevo, puede ser vegetariano o puede ser gourmet, cambiando el tipo de pan por uno artesano, por ejemplo.