5 sándwiches con ingredientes de temporada y productos gourmet

Inés Gutiérrez 14 NOV 2025 - 11:00h.

Si no quieres complicarte demasiado la vida, un sándwich puede ser la cena perfecta

Dónde probar los sándwiches más originales en Barcelona

Hay quien piensa que los sándwiches son ideales para esos días en los que no nos apetece demasiado cocinar, pero esa es solo una de las muchas opciones que ofrecen. Hay sándwiches sencillos, que puedes preparar sin apenas prestar atención a lo que haces, otros que son irrepetibles, porque llevan los ingredientes que en ese momento tenemos disponibles o los hacemos con las sobras del día anterior. También existen los sándwiches que preparamos con esmero, con ingredientes clave y creando un equilibrio de sabores y texturas que hacen de ellos casi una obra de arte.

A la hora de preparar el sándwich perfecto, que dependerá de los gustos y apetencias de cada uno, hay muchos factores que tener en cuenta y el primero de ellos es el pan. Escoger el pan adecuado puede suponer una gran diferencia. No todos los panes son adecuados si nuestro sándwich lleva salsa, tampoco podemos escoger un pan con un toque dulce silo que queremos es una opción salada, a no ser que busquemos el contraste. Podemos aprovechar para buscar opciones saludables, integrales o con semillas, e incluso los más atrevidos puede que quieran probar a hacerlo ellos mismos.

Viendo las posibilidades infinitas que se abren ante nosotros solo escogiendo el pan más adecuado, parece bastante seguro afirmar que un sándwich puede ser todo lo sencillo que queremos, pero también todo lo complicado que nos apetezca. De hecho, hasta las opciones más simples, como un sándwich mixto, puede mejorar al añadir pequeños extra en la elaboración, como al tostar el pan con un poco de mantequilla o si queremos añadir algún tipo de salsa. ¿Has pensado cómo quedaría con salsa Sriracha o con pesto?

No hay límites a la hora de crear el sándwich perfecto, siempre que el pan sea capaz de contenerlo, por lo que nada mejor que dejarnos llevar por nuestra intuición a la hora de juntar ingredientes. Si no confiamos demasiado en ser capaces de conseguir las mejores combinaciones y tememos acabar con un sándwich que sea una tortura, también podemos dejar que sean otros quienes lo diseñen y replicarlo de la manera más exacta posible.

Una vez que tengamos claros los básicos y sepamos cuáles son las combinaciones que más nos gustan, será más sencillo emplear ese conocimiento como base y animarnos a experimentar. O aferrarnos a estas recetas de sándwiches con alimentos de temporada y comer rico, porque tampoco es necesario innovar siempre.

Sándwiches con ingredientes de temporada y productos gourmet

Sándwich croque-madame. Hablábamos antes del sándwich mixto y las posibilidades extra que ofrecía si intentábamos ir un poco más lejos. Los franceses se nos han adelantado con esta versión, que suma una bechamel espesa a la mezcla clásica de jamón y queso. La clave está en escoger ingredientes de calidad y un buen queso gourmet. Al sándwich mixto se le suma la capa de bechamel, que se gratina para después colocar sobre ella el huevo frito. Sándwich de setas. Un buen revuelto de setas es toda una delicia, sobre todo en esta época del año, pero si quieres rematarlo, ponlo sobre una rebanada de pan bien tostado, o entre dos. El revuelto puede ser sencillo, aprovechar para escoger un mix de setas de temporada o añadirle algún extra, como taquitos de jamón. Calentito, delicioso y cremoso. Sándwich de otoño. La calabaza es uno de los indispensables del otoño, también para los sandwiches. Tuesta ligeramente una rebanada de pan, coloca sobre ella una cama de queso gorgonzola gourmet y cuando comience a fundirse, añade la calabaza (horneada en láminas no demasiado gruesas), un poco de cebolla caramelizada y un toque de salvia picada. Tapa con una segunda rebanada de pan. También es ideal para preparar en sandwichera. Sándwich verde. Hay mezclas que una vez que las descubres, tu vida cambia, como sucede con este más que sencillo sándwich. Aprovecha que es temporada de espinacas para mezclarlas con un poco de queso de cabra y, si te apetece darle un toque más especial, añade también un poco de aguacate. Te sorprenderá. Sándwich con un toque dulce. El dulce de membrillo es mucho mejor cuando lo combinamos con queso y esta es la opción que proponen los italianos que idearon esta combinación. El queso puede ser aquel que más nos guste o una mozzarella clásica, el membrillo, por supuesto, es mejor optar por aquellos de calidad gourmet. Lo que marca la diferencia en este sándwich es que el pan no solo está tostado, sino que se empapa ligeramente en una mezcla de huevo y leche antes de calentarlo en la sartén. Eso sí, esto se hace una vez que el sandwich está montado y después va completo a la sartén.

Estos son solo algunos ejemplos, pero no podemos olvidar otras frutas de otoño, como la granada, deliciosa sobre una capa de queso cottage, o las manzanas y peras, que aunque las veamos todo el año, en otoño viven su mejor momento. ¿Las has probado caramelizadas con foie?