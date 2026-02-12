Pierre, catalán de 91 años, tras convertirse en padre por séptima vez: "No estoy tan viejo"

El nonagenario ya era padre de seis hijos, todos de madres diferentes.

Sus hijas van desde los 60 años hasta la última que tiene siete meses.

Compartir







“A los 91 años, creo que estoy en buena forma. Soy el único que corre a los 91, haciendo carreras de trail. Trabajo toda la propiedad. Trabajo la tierra donde hemos plantado. Como si tuviera 20 años menos. No soy tan viejo”, dice Pierre al diario L Independant.

PUEDE INTERESARTE La Fiscalía británica amplía la causa contra Thomas Partey con dos nuevas acusaciones de violación y lo cita a declarar en marzo

Pierre es medallista en los maratones de Nueva York, Roma y Los Ángeles en la categoría de más de 80 años. Pierre Sablé reconoce que ser padre a los 91 años no es nada común, pero permanece indiferente a las críticas, confiesa con su hija en brazos. Su mujer Aïcha describe a Pierre como "un muy buen padre" y "un muy buen esposo" aunque reconoce que esta realidad puede resultar sorprendente. "Claro que puede resultar sorprendente. Pero si me preguntaran si soy feliz, diría que sí. Soy feliz".

La pequeña Louisa Maria, fruto de su relación con Aïcha, de 39 años muesta una longevidad pero también un deseo de paternidad difícil de igualar. El nonagenario ya era padre de seis hijos, todos de madres diferentes, incluyendo uno fallecido. Sus hijas se llaman Carole, Julie, Pauline, Céleste y Jeanne, y ahora, Louisa Maria se une a la lista, que van desde los 60 años hasta siete meses.

Pierre reconoce en declaraciones al medio francés LÌndependant.que esta pequeña "ha alegrado mi vejez tanto como su madre, a quien conocí hace tres años al pie de las laderas de los Pirineos".“

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El nonagenario reconoce que ha fracasado en sus matrimonios, pero no en la educación de sus hijas, con las que mantiene relación y defiende que pese a su edad su pequeña no será abandonada en un mundo en el que "en este mismo segundo, cientos de millones de personas están muriendo o sufriendo accidentes. Otros niños están abandonados por sus padres. Pierre, que dice que no se cansa de dar biberones y cantar a su bebé", no se arrepiente de nada, y menos de ser de nuevo padre. "Estoy vivo".