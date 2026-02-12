El jugador deberá comparecer en marzo ante un tribunal de Londres por la ampliación de la causa

El jugador de fútbol de Ghana, que juega para el Villarreal en este momento, tiene una cita el 13 de marzo en Londres mientras permanece libre bajo fianza por diferentes acusaciones de agresión sexual.

El proceso legal relacionado con Thomas Partey añade un nuevo episodio en el Reino Unido. El Ministerio Público ha autorizado dos nuevas imputaciones de agresión sexual contra el futbolista, quien deberá presentarse el 13 de marzo en un juzgado de Londres como parte de una investigación que permanece activa.

Las nuevas imputaciones derivan de una investigación adicional

De acuerdo con lo que han indicado fuentes legales del Reino Unido, el caso se expande a un proceso que ya contaba con múltiples cargos por delitos sexuales que supuestamente ocurrieron entre 2021 y 2022, periodo en el cual el futbolista formaba parte del Arsenal.

Partey, de 32 años, ya había comparecido ante la justicia y se había declarado no culpable de los cargos anteriores, que incluyen cinco acusaciones de violación y una de agresión sexual. El proceso principal tiene fijada una vista para noviembre, mientras que la nueva comparecencia ante el Tribunal de Magistrados de Westminster servirá para dar curso a estas últimas imputaciones.

Se encuentra en libertad bajo fianza y continúa con su actividad en el Villarreal

Las medidas cautelares en vigor le permiten seguir jugando, aunque le obligan a comunicar cualquier desplazamiento internacional con antelación y a evitar cualquier contacto con las denunciantes.

Tras cerrar su etapa en el Arsenal al término de su contrato, Partey mantiene también su presencia en la selección de Ghana, mientras el proceso judicial sigue su curso en los tribunales británicos.