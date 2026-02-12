Claudia Barraso 12 FEB 2026 - 18:05h.

La familia de James Van Der Beek ha conseguido recaudar un millón de dólares tras quedarse sin fondos por su tratamiento

La viuda de James Van Der Beek y sus seis hijos, "sin fondos" tras gastarse todos sus ahorros en los cuidados del cáncer

Compartir







James Van Der Beek falleció este pasado miércoles tras luchar contra un cáncer que finalmente ha terminado cobrándose la vida del actor. Sus amigos y fans han decidido tener un gran detalle con la familia después de esta dura noticia.

A través de ‘GoFundMe’ los amigos de la viuda, Kimberly Van Der Beek han decidido recaudar fondos para conseguir dinero para la familia tras la muerte del actor. En tan solo un día han conseguido un millón y medio de dólares. La cifra que querían conseguir en un primer momento era de 250.000 dólares, pero gracias a la caridad de todos sus fans han conseguido duplicar el dato.

En total, han recibido 26.000 donaciones, varias de las cuales se tratan de pagos mensuales recurrentes. Entre todos ellos se encuentra el director Jon W. Chu y el famoso representante Guy Oseary, quienes decidieron aportar 100.000 dólares cada uno. A estas cantidades se le suman las de otros muchos que han querido tener este detalle con la familia del fallecido y trasmitirles así su calor y cariño.

La lucha de James Van Der Beek no solo ha necesitado de toda la fuerza de cada uno de sus familiares y seres queridos, sino también de todos sus recursos económicos para poder pagar los medicamentos y los tratamientos que el actor necesitaba para su enfermedad.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Cómo consiguieron el dinero para el tratamiento

Llegaron a vender incluso los objetos que se quedaron del rodaje de ‘Dawson Creek’. James Katie Holmes, compañera del fallecido en la serie fue una de las creadoras de este fondo para que la mujer y los hijos del actor puedan recuperarse económicamente tras su muerte.

“A raíz de esta pérdida, Kimberly y los niños se enfrentan a un futuro incierto. Los costes de la atención médica de James y la prolongada lucha contra el cáncer han dejado a la familia sin fondos. Están trabajando duro para permanecer en su hogar y garantizar que los niños puedan continuar su educación”, explicaba en el post que publicó donde solicitaba la ayuda.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Su propia mujer ha subido en su perfil de Instagram en una historia el enlace que dirige hasta la página que permite recaudar fondos para la familia. Ahora, para ella su prioridad son sus hijos y conseguir darles un buen futuro tras la dolorosa pérdida de su padre.