Viajar y ahorrar son compatibles cuando se trata de 'free tours', una modalidad de visita guiada cuya demanda crece exponencialmente año tras año. Con el crecimiento del turismo, las ciudades españolas e internacionales se han llenado de tours y de visitas guiadas dedicadas a sus turistas.

Sin embargo, estos viajeros casi siempre buscan gastar menos dinero y ahorrar en sus vacaciones. Por eso, los 'free tours' se convierten en una opción perfecta para poder viajar por el mundo ahorrando dinero.

¿Qué es un 'free tour'?

Un 'free tour' o 'free walking tour' es un recorrido histórico, cultural o gastronómico guiado por un experto en el que los viajeros son los que, al final de la experiencia, deciden cuánto pagar por los servicios que el guía les ha prestado.

Generalmente, estos tours recorren los centros históricos de las ciudades visitando lo esencial, aunque también hay tours de leyendas, tours que exploran un estilo arquitectónico, tours que se centran en las huellas de un acontecimiento bélico como la Guerra Mundial y muchos otros temas.

Los grandes referentes internacionales del 'free tour'

Tras analizar cada destino, desde GuruWalk, la plataforma global de experiencias turísticas y culturales y referente internacional en free tours, se ha anunciado los ganadores de los GuruWalk Awards 2026, unos premios que reconocen a los guías y free tours mejor valorados del mundo por su calidad, originalidad y capacidad para conectar con los viajeros.

En esta edición, Madrid y Lisboa se alzan como dos de los grandes referentes internacionales del 'free tour'. La capital española ha sido reconocida con el Premio al Mejor free tour del mundo en español, que ha ido a parar a un recorrido guiado por Tourstilla.

Mientras, Lisboa lidera la categoría en otras lenguas gracias al trabajo de Tours Of My Life. Ambos premios confirman el atractivo global de estos destinos y la capacidad de los guías que acompañan allí a los viajeros para conectar a quienes llegan desde fuera con el alma y la historia de su ciudad.

Los GuruWalk Awards 2026 reflejan también la diversidad del free tour actual. Más allá de los recorridos clásicos, los premios reconocen propuestas cada vez más especializadas: desde el Mejor free tour gastronómico o las experiencias de misterios y leyendas, hasta categorías como el Mejor free tour LGTBI o el Mejor free tour para ‘solo travelers’. Son un reflejo claro de cómo el sector evoluciona para adaptarse a distintos intereses y formas de viajar.

Este enfoque plural se extiende al plano internacional, donde Asia, Norteamérica y Latinoamérica consolidan su protagonismo en el panorama turístico actual con experiencias premiadas en destinos como Kioto, Estambul, Nueva York o Santiago de Chile, evidenciando la expansión global del free tour y su capacidad para adaptarse a diferentes culturas y maneras de viajar.

La lista de los ganadores

Mejores free tours del mundo:

Español: Casco antiguo (Austrias), Plaza Mayor, Mercado de San Miguel, catedral, palacio, teatro y más — Tourstilla (Madrid)

Otras lenguas: Free Tour Lisbon: Essential History, Fun Facts and Free Tastings— Tours Of My Life (Lisboa)

Mejores free tours de España:

Español: Free tour A Coruña con Fran — Fran (A Coruña)

Otras lenguas: Free Tour Málaga: History, Inside Stories, Secrets, and Curiosities — Málaga a toda Costa (Málaga)

Mejores free tours de Europa:

Español: Plazas de Roma: Centro Completo Imprescindible — Zona Roma (Roma)

Otras lenguas: Complete tour of Krakow: A journey into Polish History and Culture — Andrea (Cracovia)

Mejores free tours de Asia y Oceanía:

Español: Free Tour nocturno a pie por Kioto Gion Geisha — Localized Walking Tours (Kioto)

Otras lenguas: Must-See Istanbul: Old City & Daily Life — Istanbulian Guides (Estambul)

Mejores free tours de África:

Español: Descubre Fez, y sus laberínticas calles — El Hassan (Fez)

Otras lenguas: Old Cairo: Khan Elkhalili Bazzar, Al-Azhar Mosque, and El-Moez street — Islam (El Cairo)

Mejores free tours de América del Norte:

Español: NY ESSENCIAL: Distrito Financiero, Wall Street, 9-11, Bolsa De valores y Más — TERRADVENTOURS (Nueva York)

Otras lenguas: The Brooklyn Bridge, Brooklyn Heights, Dumbo Tour — CityShuffles (Nueva York)

Mejores free tours de Latinoamérica:

Español: El auténtico free walking tour en Cusco ciudad — Erick (Cusco)

Otras lenguas: Absolutely Santiago — LocalExpert (Santiago de Chile)

Mejores agencias de free tours:

Español: Revolutours (Oporto)

Otras lenguas: Best Euro Tours (Roma)

Mejores guías freelance de free tours: