Radical Storage, la principal empresa de consignas de maletas de Europa 100% digital, ha publicado cuáles son las 20 ciudades más limpias y las más sucias del mundo.

Los resultados han revelado que Cracovia (Polonia), Sarja (Emiratos Árabes Unidos), Singapur (República de Singapur), Varsovia (Polonia) y Doha (Catar) son las cinco urbes más pulcras. En el extremo contrario, Budapest (Hungría), Roma (Italia), Las Vegas (EE.UU.), Florencia (Italia) y París (Francia) son las más sucias.

Las ciudades más limpias del planeta

Para evaluar el grado de higiene de las distintas urbes, Radical Storage ha evaluado las reseñas en línea escritas por los viajeros en 2025 de las 100 Mejores Ciudades Destino de Euromonitor. El resultado le ha permitido esclarecer qué ciudades son las más valoradas por su pulcritud y, en el extremo contrario, cuáles reciben más críticas por falta de aseo.

“Los centros históricos de ciudades antiguas y con un gran volumen de turistas, como Roma o Florencia, suelen tener peores valoraciones sobre el grado limpieza, mientras que las grandes ciudades modernas, como Singapur o Doha, reciben mejores comentarios”, subraya Alessandro Seina, CEO de Radical Storage.

En Europa destaca el caso de Polonia, que cuenta con el honor de tener a sus dos mayores ciudades -Cracovia y Polonia- en el podio de las más limpias. “No se debe solo a la limpieza de las calles, que también, sino a la importante inversión que ha realizado el gobierno polaco en gestión de residuos y mantenimiento del espacio público en la última década”, destaca Seina.

En cuanto a España, cuenta únicamente con una única ciudad en la lista de 20 ciudades más limpias del mundo. Se trata de Valencia, que se ha clasificado por los pelos en la posición vigésima, una urbe que en los últimos años se ha vanagloriado de haber incrementado notablemente el presupuesto destinado a la limpieza y recogida de residuos.

Top 20 ciudades más limpias del mundo

Cracovia, Polonia

Sarja, Emiratos Árabes Unidos

Singapur, Singapur

Varsovia, Polonia

Doha, Catar

Riad, Arabia Saudí

Praga, Republica Checa

Mascate, Omán

Dubai, Emiratos Árabes Unidos

Fukuoka, Japón

Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos

Zúrich, Suiza

Edimburgo, Escocia

Los Ángeles, Estados Unidos

Lima, Perú

Cancún, México

Oporto, Portugal

Copenhague, Dinamarca

Taipéi, Taiwán

Valencia, España

Las ciudades con mayores déficit de limpieza en sus calles

En cuanto a las ciudades más sucias del mundo, los datos recogidos por Radical Storage revelan que algunos de los destinos más visitados del mundo son también los más criticados por su deficiente nivel de limpieza. En estas urbes, las aglomeraciones pueden hacer que sea muy incómodo para los turistas desplazarse con su equipaje por el centro de la ciudad, por lo que el servicio de consignas de maletas de Radical Storage suele ser muy apreciado por los viajeros.

La primera posición en cuanto a destinos faltos de higiene es para Budapest. “La percepción de falta de higiene de Budapest probablemente se debe a las limitaciones del sistema de recogida de residuos en comparación con el alto nivel de turistas que acuden a la ciudad y que en los últimos años no ha dejado de crecer”, apunta el CEO de Radical Storage.

Por su parte, España cuenta con dos ciudades en la lista de las 20 más sucias del mundo, Barcelona (13ª) y Sevilla (15ª), que se encuentran entre las más visitadas del país junto con Madrid.

Top 20 ciudades más sucias del mundo

Budapest, Hungría

Roma, Italia

Las Vegas, Estados Unidos

Florencia, Italia

París, Francia

Milán, Italia

Verona, Italia

Fráncfort, Alemania

Bruselas, Bélgica

El Cairo, Egipto

Heraclión, Grecia

Nueva York, Estados Unidos

Barcelona, España

Johor Bahru, Malasia

Sevilla, España

San Francisco, Estados Unidos

Miami, Estados Unidos

Hyderabad, India

Londres, Reino Unido