Punch, el mono bebé abandonado por su madre que ha conmovido al mundo abrazado a su peluche

Punch continúa con sus aventuras dentro del Ichikawa City Zoo, en Japón. El pequeño mono, que se hizo viral tras ser abandonado por su madre, sigue al pie del cañón con su mejor amigo: su peluche. El macaco aparece en unas nuevas imágenes donde le dedica parte de su tiempo a su "sustituto materno" limpiándole las pulgas.

Entre juego y juego, Punch descubre el mundo que le rodea e incluso lo que significa un buen chapuzón tras caerse al agua. Este macaco, que consiguió robarle el corazón a todos, se encuentra más feliz desde que consiguió un abrazo de uno de los monos mayores.

La emotiva historia de Punch, el pequeño mono que conquistó al mundo entero

El pequeño fue hallado solo dentro del recinto de la manada en el zoológico ubicado en Ichikawa, en la prefectura de Chiba, cerca de Tokio. Según los cuidadores, su madre, una hembra joven que atravesaba su primer parto, pudo haberlo rechazado debido al estrés y al intenso calor del verano japonés.

Intentaron varios métodos para hacerlo sentir en casa, pero nada funcionada. Hasta que probaron con un peluche de orangután. En las imágenes se veía al pequeño arrastrando el peluche por el recinto, sentándose junto a él y saltando de un lado a otro sin soltarlo. En otras escenas más recientes, se le ve trepando cadenas, corriendo con una rama y, poco a poco, interactuando con otros macacos.

Los cuidadores aseguran que, poco a poco, Punch pasa menos tiempo con su peluche e interactúa con más monos. Y la prueba más emotiva es el vídeo donde aparece abrazado por uno de los macacos mayores del zoo. Poco a poco, Punch va encontrando su lugar y sintiéndose parte de la familia, lo que él siempre quiso.