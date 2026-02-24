PETA pide al zoológico de Ichikawa, Japón, que transfiera al mono viral 'Punch' a un santuario

Se vuelve viral la venganza de Punch, el pequeño mono abandonado por su madre, gracias a la Inteligencia Artificial

El presidente de PETA Asia, Jason Baker, ha pedido al zoológico de Ichikawa (Japón) que transfiera a la cría de macaco 'Punch' a un santuario "de buena reputación, donde pueda vivir en un entorno más natural con espacio, privacidad y la oportunidad de formar vínculos sociales adecuados".

"Como todos los macacos, 'Punch 'debería crecer en una familia unida, aprender habilidades sociales esenciales y explorar un hábitat natural rico, no buscar consuelo en un juguete en un pozo de concreto", ha lamentado a través de un comunicado recogido en la web de la ONG.

'Punch' es una cría de macaco que fue abandonada por su madre y criada por los profesionales del zoo, que le dieron un mono de peluche que ahora lleva a todas partes. En los últimos días se ha vuelto muy viral en redes sociales, hasta el punto de que el presidente de la rama japonesa de IKEA, Petra Färe, visitó esta semana el zoo de Ichikawa para donar más peluches similares al que tanto adora el pequeño 'Punch', perteneciente a la compañía.

La repercusión de 'Punch' en su futuro

A juicio del presidente de PETA Asia, la situación del animal no es "adorable", sino que supone "un vistazo al trauma de un primate joven y muy sociable que lidia con el aislamiento y la pérdida". En este sentido, ha hecho referencia a 'Moo Deng', una cría de hipopótamo pigmeo en un zoo tailandés que se hizo también muy viral en 2024.

"La fascinación del público desaparece rápidamente, pero el animal queda atrapado de por vida. La fama en internet no cambia la realidad del cautiverio. Solo alimenta un ciclo en el que los centros crían y exhiben crías para impulsar la venta de entradas, mientras que los animales pagan el precio de por vida", ha lamentado.