El mono Punch sigue creciendo a gran velocidad, llegando incluso a superar en tamaño a su gran compañero y amigo de peluche

Las nuevas imágenes virales de Punch, el mono de Japón que conquistó a todo el mundo: ¿qué hace ahora en el zoo?

Punch, el mono que conquistó el corazón de muchas personas por refugiarse en su peluche tras ser abandonado por su madre, va creciendo muy rápidamente, casi superando ya la altura de su gran acompañante. El macaco japonés va acomodándose a su entorno en el Ichikawa City Zoo y cada vez con menos vergüenza.

Ya ha llegado a crear vínculos con otros monos, olvidándose a ratos del peluche que tanta compañía le ha hecho. Sin embargo, Punch no deja de atraer a cientos y cientos de personas que llegan a visitarle y a ver cómo va su convivencia. Las visitas han llegado hasta tal punto de que los trabajadores del zoo han tenido que poner un cartel donde advierten de que solo se permite estar durante 10 minutos.

La historia de Punch

Entre juego y juego, Punch descubre el mundo que le rodea e incluso lo que significa un buen chapuzón tras caerse al agua. Este macaco, que consiguió robarle el corazón a todos, se encuentra más feliz desde que consiguió un abrazo de uno de los monos mayores.

El pequeño fue hallado solo dentro del recinto de la manada en el zoológico ubicado en Ichikawa, en la prefectura de Chiba, cerca de Tokio. Según los cuidadores, su madre, una hembra joven que atravesaba su primer parto, pudo haberlo rechazado debido al estrés y al intenso calor del verano japonés.

Intentaron varios métodos para hacerlo sentir en casa, pero nada funcionada. Hasta que probaron con un peluche de orangután. En las imágenes se veía al pequeño arrastrando el peluche por el recinto, sentándose junto a él y saltando de un lado a otro sin soltarlo. En otras escenas más recientes, se le ve trepando cadenas, corriendo con una rama y, poco a poco, interactuando con otros macacos.