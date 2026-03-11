Doina Repede, investigadora de la Universidad de Granada, ha creado un corpus que analiza la evolución del humor en Internet

Doina Repede, investigadora de la Universidad de Granada (UGR) ha creado un corpus único para analizar 25 años de humor en internet en el que ha recopilado más de mil memes, chistes y vídeos humorísticos en español publicados en redes sociales y plataformas desde el año 2000 para conocer cómo ha cambiado este tipo de comunicación.

'Hummet', este corpus digital pionero de la UGR, permitirá a investigadores y curiosos estudiar la evolución del humor en español en internet.nPara facilitar este estudio, la UGR ha reunido en una plataforma accesible de forma gratuita más de un millar de muestras de contenido humorístico procedentes de veinte países, que abarcan desde memes y vídeos hasta chistes y publicaciones en redes sociales.

El proyecto, que comenzó en enero de 2026, ofrece una herramienta sin precedentes para comprender cómo se ríe y se comunica en la era digital. 'Humnet' ha sido diseñado y creado por esta profesora del Departamento de Lengua Española de la UGR e incluye una amplia variedad de formatos humorísticos como memes, desmotivaciones, chistes y posts, presentes en imágenes, GIF, vídeos y textos. El material recopilado procede de las principales redes sociales y plataformas de vídeo, entre las que se incluyen X, Instagram, Facebook, Reddit, Tumblr, Bluesky y YouTube.

Una herramienta sobre el humor sin precedentes

La muestra abarca un periodo de más de 25 años, desde el año 2000 hasta la actualidad, e incorpora ejemplos tanto de España como de Hispanoamérica. La base de datos está concebida para facilitar al máximo la tarea de los usuarios y todo el contenido se puede consultar a través de diversos criterios de búsqueda como el tipo de muestra, el formato, el medio de difusión, la temática, el país de origen o el año de publicación.

Cada una de las más de mil muestras incluye, además del archivo original, un código identificador y metadatos esenciales sobre su procedencia. Como apoyo a la comprensión, el corpus ofrece además dos transcripciones del texto: una literal y otra normalizada según las normas ortográficas actuales del español.

Una de las principales novedades de 'Humnet' es la incorporación de un diccionario integrado, una herramienta complementaria que recoge y explica expresiones coloquiales, modismos regionales y términos propios del argot de internet que aparecen en las muestras. El objetivo es facilitar la comprensión de los contenidos, especialmente para aquellos investigadores o lectores no familiarizados con determinadas jergas o variedades del español.