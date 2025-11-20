Rocío Amaro 20 NOV 2025 - 16:30h.

Las redes sociales se llenan de memes y comentarios con guasa sobre el simulacro de tsunami en Cádiz

El mayor simulacro de tsunami en España pone a Cádiz a prueba: "Está siendo un ejercicio de un realismo impactante"

CádizEra de esperar, porque Cádiz "es otro rollo", como han comentado muchos en redes sociales. La guasa gaditana no podía faltar en el simulacro de tsunami más grande de España, que este jueves no solo ha puesto a prueba la capacidad de respuesta de la ciudad ante un posible maremoto, sino también hasta dónde puede llegar el humor más callejero que se conoce.

Así que mientras los ciudadanos seguían las instrucciones de seguridad y se dirigían a los puntos de encuentro, las redes sociales se han llenado de memes y comentarios que reflejaban el verdadero y característico idioma gaditano, la gracia. Uno de los post más comentados ha sido el que muestra a Olivia, una niña del colegio San Rafael, que se ha presentado en el simulacro con una Virgen de la Palma.

Otros usuarios directamente han puesto música a la situación para contar que ha habido sitios en los que, al sonar todos los móviles a la vez, la canción "Como una ola" de Rocío Jurado ha sonado a todo volumen.

Homer Simpson con una molesta alarma ha formado parte de los memes más compartidos con sus famosas expresiones de terror. Y así, entre risas, fotos y vídeos, el simulacro pasó de ser un ensayo serio a un festival digital de humor en el que la creatividad gaditana está a pleno rendimiento.

No son pocos los que se imaginan a los autores de chirigotas y comparsas cuaderno en mano y tomando nota, augurando un Carnaval lleno de letras dedicadas a olas gigantes, porque esto no ha hecho más que empezar. "Aunque la alarma se atrase, Colchonería Romero está preparada, pase lo que pase", se les ha ocurrido a los encargados de un negocio local.

Hay ventanas en las que se ha escuchado: "¡Niño, que viene la ola!" o "¡Juanma Moreno, tráeme unos manguitos!". mostrando que Cádiz sabe reír en cualquier momento. "Lo mejor del simulacro de alerta de tsunami es la guasa gaditana en los chats", escribía un usuario.

Entre risas y críticas

No todo han sido risas. Algunos vecinos han reportado problemas con la aplicación ES-Alert. "A mí no se me abría el enlace de los puntos de encuentro, y luego de aceptar para apagar la alarma no podía recuperar el mensaje en ningún buzón", señalaba un usuario. Otro comentaba: "Ni siquiera me ha llegado la alarma porque la tenía desactivada en los ajustes del móvil. Una locura" escribia. "La primera ES-Alert y los enlaces no funcionan. Hubiera sido estupendo que llevaran a una web con consejos de seguridad", apuntaba otro.

En cualquier caso, Cádiz ha demostrado que incluso ante un tsunami quedaría hueco para el humor en una ciudad que no pierde su sello, bajo ningún concepto.