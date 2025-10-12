Los usuarios de las redes sociales han estado bromeando con memes durante el Día de la Hispanidad

Día de la Hispanidad | La familia real al completo participa en los actos de la Fiesta Nacional

Miles de personas han salido este domingo a mostrar su cariño a las Fuerzas Armadas en el desfile militar con motivo del Día de la Hispanidad, que en esta edición ha visto recortada la parte aérea debido al mal tiempo.

Las principales calles de la capital se han adornando con banderas de España para festejar la Fiesta Nacional, llenas durante esta jornada de visitantes que han lucido los colores de la enseña nacional con banderas atadas al cuello o a la cintura, en pulseras o en los miles de banderines que han ondeado. A lo largo del desfile también se han podido ver banderas de distintas comunidades autónomas.

Al acto han acudido el rey Felipe VI, la reina Letizia, la princesa Leonor, la infanta Sofía, Pedro Sánchez, la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, el delegado del Gobierno, Francisco Martín, y otros rostros conocidos de la política española como ministros o líderes de la oposición como Alberto Núñez Feijóo.

Debido a la magnitud de un evento de estas características, las redes sociales se han vuelto a convertir en el escenario en el que miles de usuarios comentaban el Desfile de las Fuerzas Armadas y bromeaban con memes sobre las anécdotas de la jornada.

Los memes del Día de la Hispanidad

