El ayuntamiento y los archivos municipales afirman que esa calle no existe oficialmente

Los servicios técnicos municipales realizaron una revisión para aclarar el origen de ese error

Compartir







La calle Segismundo Moret aparece en el recorrido de de la Korrika por Irún, pero no figura en ningún registro oficial. Este curioso detalle deja entrever la discrepancia que hay entre las calles y los mapas, según informa 'La Razón'. Tal y como especifican en el itinerario difundido por AEK, la organización que impulsa la Korrika y promueve el aprendizaje del euskera, la marcha entrará en Gipuzkoa desde Hendaia en la madrugada del 24 al 25 de marzo. Y en ese camino se incluye esta calle.

El ayuntamiento y los archivos municipales afirman que esa calle no existe oficialmente pero Google Maps sí que identifica un tramo de la avenida Iparralde con ese nombre. En concreto, el situado entre las dos rotondas que la Diputación Foral de Gipuzkoa construyó en 2009 para mejorar los accesos a la variante norte.

¿Qué dice Google Maps de esta calle?

En las principales referencias sobre el callejero de la ciudad tampoco aparece el nombre de esta calle. Ni el libro El nombre de las calles de Irun, elaborado por el antiguo archivero municipal José Monje, ni la versión ampliada publicada posteriormente por Agustín Morate la mencionan.

Google Maps vincula ese nombre a algunos documentos. Uno de ellos es el plan zonal del ámbito Recondo, redactado en 2019 para el desarrollo residencial previsto en la zona de la avenida Iparralde. En ese documento el área aparece delimitada, entre otros puntos, por el vial de la "calle Segismundo Moret".

Ese mismo año, los ciudadanos presentaron una propuesta en un proceso de presupuestos participativos para solicitar mejoras en esa calle. Pero la valoración técnica del Ayuntamiento se refería en realidad a la avenida Iparralde. Esto sugiere que el nombre pudo utilizarse de forma informal sin que llegara a convertirse en una denominación oficial.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Contactarán con Google para solicitar la corrección

Los servicios técnicos municipales realizaron una revisión para aclarar el origen de ese error. El ayuntamiento ha asegurado que contactará con Google para solicitar la corrección, con el objetivo de que la cartografía digital coincida con el callejero oficial de la ciudad.

El nombre Segismundo Moret era un político gaditano del siglo XIX que ocupó varios cargos ministeriales y llegó a presidir el Gobierno en varias ocasiones. Su apellido da nombre a una ley que inició el proceso de abolición de la esclavitud en los territorios españoles de ultramar.