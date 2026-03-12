Celia Molina 12 MAR 2026 - 18:30h.

Desde el 2016, la legislación de Nueva York prohíbe la entrada de los perros al metro, a no ser que quepan en una bolsa o transportín

Aunque en España sea habitual ver a los perros dentro de las líneas de metro - especialmente, en la Comunidad de Madrid - , estando sus dueños amparados por la Ley del Bienestar Animal de 2023, que permite que las mascotas, con bozal y una correa de menos de un metro, viajen en el transporte público, en Nueva York es una práctica totalmente prohibida.

En el año 2016, la MTA implantó una normativa que impedía el acceso de los animales a las instalaciones del metro de la Gran Manzana, a no ser que cupieran en un bolso o una mochila. La legislación daba unas pautas claras: que la mascota debía viajar dentro de una bolsa, jaula o transportín y que el animal no debía molestar ni incomodar a los demás pasajeros.

Perros en mochilas deportivas o bolsas de rafia

También establecían multas de 25 dólares para aquellos pasajeros que, después de haber sido señalados por un agente, no abandonaran el vagón. Pero, al no haberse estipulado en la norma el peso concreto que debía tener cada mascota, los neoyorkinos se las han ingeniado para viajar con sus perros en este transporte, tan utilizado en una ciudad masificada como Nueva York.

¿Una idea divertida o peligrosa para las mascotas?

Por mucho que, en la página de la MTA donde se puede leer la normativa, se incluyeran fotografías de perros pequeños metidos debidamente dentro de sus transportines, los ciudadanos han aprovechado el hecho de que no ponga que tengan que caber "completamente" en los mismos para viajar con perros de gran tamaño.

Gracias a un vídeo recopilatorio y a las numerosas fotografías que se han publicado en las redes sociales, el mundo entero ha podido ver cómo muchos neoyorkinos, haciendo cuatro agujeros en las bolsas reutilizables de rafia de IKEA o con medio cuerpo del animal metido en otros tipos de bolsos y mochilas, han conseguido entrar en el sub con sus mascotas. Las imágenes muestran a muchos pasajeros cargando con sus enormes perros en la mochila de su espalda, mientras estos les agarran los hombros con sus patas.

También a otros canes metidos en bolsos apoyados en el suelo, comportándose más que civilizadamente dentro del vagón. Una estampa que para algunos usuarios de las redes ha resultado muy divertida, a la par que reivindicativa - pues de alguna forma tendrán que moverse los animales de mayor tamaño en una ciudad en la que ir en coche es una locura -; y, para otros, una idea peligrosa, que podría comprometer el bienestar de los animales.