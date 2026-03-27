En el dibujo que tiene Pedro Sánchez enmarcado se ve a un hombre que se levanta de los suelos hasta ponerse en pie

El cómic que ha elegido Pedro Sánchez para decorar su despacho es del ilustrador Jorge Jiménez

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ha colgado un vídeo en su cuenta de TikTok explicando cómo prepara sus intervenciones en el Congreso, pero las miradas curiosas han saltado a la decoración de su despacho en La Moncloa. Además de lo habitual: un teléfono, papeles miles de miradas se han detenido en un cómic enmarcado que tiene el político en su espacio de trabajo. ¿De quién es? ¿Qué representa? ¿Por qué el jefe del Ejecutivo ha escogido este cómic?

La ilustración que gusta a Pedro Sánchez lo representa. La ha dibujado el artista granadino, Jorge Jiménez, uno de los dibujantes más importantes del momento, que ha hecho el cómic más vendido de 2025; el 'Superman en Granada', según explica el periódico local, El Ideal de Granada.

La obra del artista Jorge Jiménez que gusta a Pedro Sánchez representa al presidente en la evolución de su carrera: En uno de los recuadros se ve a un hombre derrotado, por los suelos, que en el siguiente cuadro se va reponiendo hasta que se alza en pie. Un recorrido que el presidente del Gobierno reconoce y con el que se identifica.

La historia política de Pedro Sánchez detrás del cómic que le gusta al presidente

La página de la historieta, que firma Jiménez, podría explicar la trayectoria política de Pedro Sánchez, tras su dimisión al frente de la secretaría del PSOE, en 2016, forzada por el ala crítica del partido que lideraba Susana Díaz. Cuando la mayoría ya firmaba su 'entierro' político, el ahora presidente del Gobierno se fue a las bases y buscó los apoyos para volver a encabezar su formación. como el protagonista del cómic que tiene colgado en la pared de su despacho.

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El artista de Granada dibujó esta página durante las últimas elecciones nacionales y la difundió en sus redes sociales para instar a los ciudadanos a votar. Jiménez no puso nombre al hombre que se levanta de los suelos, donde ha caído o ha sido lanzado, pero si escribió en la parte inferior de la ilustración: "Sí, así es, lo va a volver a hacer", "Vota".

Jorge Jiménez ha dibujado el cómic Superman en Granada', el más vendido del pasado año y al parece también le gustó a otro político, el ex senador demócrata y actor, Arnold Schwarzenegger, que se lo llevó a su casa, según el Ideal. 'Terminator', al parecer también se identificó con el héroe de la capa.