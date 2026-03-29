Los colores claros como el blanco son propensos a mostrar manchas, suciedad o marcas

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Hacer vuelos largos se puede convertir en una odisea, sobre todo si no vamos bien preparados. Las aerolíneas dan algunos consejos para elegir bien la ropa y sentirnos seguros durante el vuelo. Los expertos señalan que utilizar prendas de ropa con un solo color, sobre todo en tonos claros como el blanco, puede ser una elección poco práctica. Y tiene una razón.

Cuando estamos en los aviones y aeropuertos, las superficies de los asientos, las bandejas y los cinturones de seguridad están expuestos a un uso intensivo y a restos de comida o bebidas.

Los colores claros como el blanco son propensos a mostrar manchas, suciedad o marcas que en tonos oscuros pasarían desapercibidas. Si en estos espacios cerrados utilizas prendas que te dejan la piel expuesta -como unos pantalones cortos- aumenta el contacto directo con las superficies que han tocado muchas personas.

Una buena apariencia tras un viaje largo, otra de las razones

Muchos pasajeros aconsejan escoger pantalones largos o prendas que ofrezcan una barrera física adicional para reducir el posible contacto con las bacterias que puedan estar en los asientos o reposabrazos.

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Otra razón por la que recomiendan utilizar ropa oscura es por la imagen personal al aterrizar. Los vuelos suelen implicar largos periodos de tránsito, esperas en el aeropuerto y posibles conexiones. Si escoges ropa oscura, podrás llegar con una apariencia más cuidada a tu destino, sobre todo si tienes alguna reunión.

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Recomendaciones a la hora de vestir para viajar

Evita colores muy claros o monocromáticos , especialmente el blanco, cuando sepas que estarás mucho tiempo en tránsito.

, especialmente el blanco, cuando sepas que estarás mucho tiempo en tránsito. Prefiere tonos oscuros o patrones mixtos , que disimulan mejor las marcas accidentales.

, que disimulan mejor las marcas accidentales. Usa pantalones largos y prendas que cubran la piel, tanto por higiene como por comodidad térmica en cabina. Evita la ropa muy ajustada.

y prendas que cubran la piel, tanto por higiene como por comodidad térmica en cabina. Evita la ropa muy ajustada. Elige tejidos sólidos y resistentes que no se arruguen fácilmente durante el vuelo.

que no se arruguen fácilmente durante el vuelo. Vístete por capas, ya que la temperatura en el avión puede variar mucho en los trayectos largos.

ya que la temperatura en el avión puede variar mucho en los trayectos largos. Calzado cómodo para poder quitarlos en el control de seguridad y sentirte seguro en el avión.

Las aerolíneas recuerdan que la decisión no tiene que recaer solamente en la moda sino en la funcionalidad y la experiencia general del viaje para llegar con una buena apariencia al destino.