"Comprar un billete de avión en martes es más barato": la verdad de una estrategia que algunos consideran mito

Inés Gutiérrez 14 ABR 2026 - 06:15h.

Encontrar vuelos al mejor precio se ha convertido en todo un arte y es importante conocer los mejores trucos

¿Cómo comprar vuelos baratos con la ayuda de la IA?

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Los expertos viajeros tienen claro que lo único mejor que encontrar el vuelo perfecto es hacerlo al mejor precio, por eso no es raro que algunas personas hayan dedicado su tiempo a buscar la manera de comprar los billetes de avión ahorrándose unos euros en el camino. Viajar no es algo especialmente barato, no solo hay que llegar a destino y tener un lugar en el que quedarse, una vez allí, hay que asumir que es posible encontrarse con gastos inesperados.

Estos pueden ser muy variados, desde tener que comprar un cargador de móvil porque no hemos llevado el nuestro hasta tener que pagar un taxi con el que no contábamos porque hemos perdido el último autobús o encontrar un mercado que no estaba en nuestros planes. Como estos gastos son, como señalábamos antes, inesperados, muchas personas intentan ahorrar al máximo en esos gastos que sabemos que tenemos que hacer, como los billetes de avión.

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Esto ha llevado a desarrollar estrategias que han ido haciéndose cada vez más conocidas con el tiempo, como la de comprar los billetes en martes, una estrategia que tiene su razón de ser, pero que para algunos es un mito. ¿Lo es, o es el truco perfecto para viajar al mejor precio?

Comprar los billetes en martes es más barato, ¿mito o realidad?

Comprar los billetes de avión en martes para que sean más baratos puede parecer una buena idea, pero lo cierto es que es un mito… actualmente. Este es un matiz importante porque, como casi todos los mitos, existe una base real y es que hace un tiempo esto no era así y, efectivamente, ese mito era una realidad, lo que ha hecho que sea una idea que se sigue creyendo aunque ya no sea cierta.

Hace años, las aerolíneas actualizaban sus tarifas y bases de datos para internet una vez por semana, esto hacía que los martes fueran los días en los que se podían encontrar las nuevas ofertas y precios asequibles. Sin embargo, estamos hablando de hace más de veinte años y ahora las cosas son completamente diferentes, los algoritmos son más sofisticados y los precios se cargan a tiempo real.

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Así sí, durante un tiempo este truco para comprar vuelos baratos funcionó y el martes era el momento de hacer tus compras esperando los mejores precios. Sin embargo, esta información ya está desfasada y ahora esto se ha convertido en un mito. Encontrar los vuelos más baratos ahora requiere de otros sistemas y otros trucos más actuales.

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A pesar de que el martes ya no es un día especial para reservar nuestro viaje, sí que está considerado uno de los más baratos para viajar (junto con el miércoles y jueves). Suele haber vuelos más baratos porque viaja menos gente. Este es uno de los elementos que debemos tener en cuenta actualmente si queremos encontrar vuelos más baratos, aunque no es el único.

Trucos para encontrar vuelos más baratos

Una de las claves para conseguir vuelos más baratos es la flexibilidad. Si no tenemos un horario marcado o no nos importa viajar un día u otro, esto puede ayudarnos a encontrar vuelos más baratos, como suele sucede con aquellos que salen muy tarde o muy temprano. También se recomienda tener flexibilidad en cuanto a aeropuertos, en ocasiones se encuentran mejores precios en aeropuertos cercanos y no en los principales. También puede ser una buena idea plantarnos un vuelo con escala en lugar de uno directo.

Igual que sucede con los horarios y fechas, ser flexible con el destino también es una buena forma de ahorrar un poco, dejando que sea esta la manera de escoger un destino y no al revés. Los buscadores de vuelos baratos pueden ayudarte a encontrar lo que buscas sin tener que volverte loco.

Por un lado, los expertos en chollos recomiendan dejarse llevar, no tener demasiadas normas y aceptar rápidamente las ofertas que encontremos, sin darle demasiadas vueltas. Por otro, también se recomienda todo lo contrario, que es hacer las cosas con tiempo y reservar los viajes con una gran antelación. Esto es especialmente importante si queremos viajar en fechas concretas, festivos o en verano, cuando los precios suelen ser más elevados. Reservar los viajes con gran antelación puede ayudarnos a conseguir mejores precios.

Aunque ya no existe un día clave para hacer tus reservas de vuelos de avión y que resulten a mejor precio, sí que hay varios trucos que podemos poner en práctica para conseguir que nuestras vacaciones no se salgan de nuestro presupuesto. Solo hay que estar al día de todo lo que podemos hacer y atreverse a aceptar alternativas que en otras ocasiones tendemos a descartar buscando una mayor comodidad y no un mejor precio.