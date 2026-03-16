Otra de las compañías que mantiene la cancelación hasta el 31 de marzo es Iberia

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British Airways ha extendido su programa de vuelos reducidos en Oriente Próximo hasta el 31 de mayo y ha cancelado hasta esa fecha todos los vuelos a Amán, en Jordania, Baréin, Dubái de EAU y Tel Aviv, en Israel.

Asimismo, tiene suspendidos todos los vuelos a Doha, en Qatar hasta el 30 de abril, con un horario limitado a partir de ese día, según ha informado 'Bloomberg'.

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Asimismo, recuerda que están trabajando para que los clientes puedan regresar a través de vuelos de emergencia desde Mascate, en Omán y que están operando vuelos adicionales desde y hacia Singapur y Bangkok.

Su compañera de grupo, Iberia, mantiene la suspensión de los vuelos a Doha hasta el 31 de marzo. La compañía permite a los pasajeros afectados por las cancelaciones que reserven otra fecha o soliciten un reembolso y, además, explica que se harán cargo de hasta tres noches de alojamiento y los gastos básicos de los clientes afectados, de los que podrá solicitar reembolso a través de la web.

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Air Europa mantiene cancelados todos sus vuelos a Tel Aviv, en Israel hasta el próximo 10 de abril

Ha alargado la política flexible para todos los billetes a este destino hasta el 31 de mayo. La compañía ha señalado que está en contacto "permanente" con las autoridades competentes para garantizar en todo momento "la máxima seguridad" de la operativa, dada la situación en Oriente Próximo. Por el momento, la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) mantiene la recomendación de no volar a la zona hasta el 18 de marzo.

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Air Europa ha recordado que el espacio aéreo de Israel permanece cerrado hasta nuevo aviso, por lo que existe la posibilidad de que los vuelos programados puedan verse afectados.

Es por ello que ha decidido ampliar las condiciones para los billetes comprados antes del 28 de febrero hacia Tel Aviv y que se fueran a operar hasta el 31 de mayo de 2026.