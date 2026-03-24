Las autoridades siguen investigando el accidente y la primera hipótesis apunta a un problema de comunicación

Los audios de la torre de control justo antes del choque de un avión de pasajeros y un camión de bomberos en el aeropuerto de LaGuardia

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El Aeropuerto de LaGuardia de Nueva York, ha difundido un vídeo del momento del choque del avión de la aerolínea Air Canada contra un camión de bomberos, que se dirigía a otra zona para responder a una llamada de emergencia. En el accidente murieron el piloto y el copiloto de la aeronave comercial y dos personas, que estaban a bordo del camión resultaron heridas.

El accidente provocó momentos de pánico en la torre de control, desde donde el operador le advertía al conductor del vehículo que parara porque el avión se iba a estrellar contra él. Al parecer un problema de comunicación provocó el accidente en el aeropuerto, que permaneció cerrado durante casi 20 horas.

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En las imágenes, que fueron grabadas con cámaras de videovigilancia del aeropuerto han sido difundidas por los medios de comunicación locales, se ve al camión de bomberos que circulaba a una llamada de asistencia en dirección a otra zona del aeropuerto, mientras el CRJ-900 bimotor de Air Canada, procedente de Montreal, se estrelló contra el vehículo cuando estaba en la maniobra de aterrizaje.

Los audios de la torre de Control servirán para aclarar las causas del accidente

Los audios de la torre de control del aeropuerto de LaGuardia revelan que uno de los controladores autorizó al camión de bomberos a cruzar la pista para atender a una llamada de asistencia, sin percatarse de que estaba el avión de Air Canada a punto de aterrizar.

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Se escucha la voz del controlador unos minutos después del accidente diciéndole a otro piloto que había "metido la pata". "Estábamos lidiando con una emergencia antes. La he fastidiado".

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El piloto y el copiloto del avión, que operaban el vuelo AC8646, murieron en el accidente. El avión quedó con el morro destrozado y los equipos de emergencia tuvieron que intervenir para rescatar a parte de la tripulación, que se encontraba atrapada en el fuselaje.

Las autoridades han informado de 40 personas que resultaron heridas, algunas de ellas trabajadores de la Unidad de Rescate y Bomberos de Aeronaves del Departamento de la Policía de la Autoridad Portuaria.