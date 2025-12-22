Compartir







Este lunes 22 de diciembre, la tradicional Lotería de Navidad ha vuelto a sembrar alegría por toda España. El número 79.432 ha resultado agraciado con el primer premio, conocido como 'El Gordo', dotado con 4 millones de euros por serie, es decir, 400.000 euros por décimo.

Este número se ha distribuido principalmente en Madrid y varias localidades de la provincia de León, como La Bañeza, Villablino y La Pola de Gordón. Ha sido en La Bañeza donde uno de los afortunados se ha convertido en uno de los protagonistas de este sorteo navideño.

La mañana de este lunes en el mercado de El Puente de Sanabria ha sido distinta a cualquier otra. Gabi, vendedor ambulante llegado desde La Bañeza y padre de familia con tres hijos, ha sorprendido a todos sus clientes al regalar toda la mercancía, principalmente ropa, que llevaba en su puesto tras enterarse de que le había tocado El Gordo de la Lotería de Navidad.

De este modo, el señor ha ido compartiendo su felicidad de la forma más directa que conocía: entregando prendas a quienes, lunes tras lunes, confían en él.

A las clientas habituales ha llegado a obsequiarlas con hasta tres prendas, mientras que a las ocasionales les ofrecía una. Gabi es un vendedor permanente que acude al mercado durante todo el año, cada lunes, y no ha ocultado su agradecimiento hacia quienes le han sostenido en los momentos difíciles.

A muchas de ellas les había confesado que estaba atravesando dificultades económicas y que incluso apenas tenía para comer. Su gran sueño, ha repetido, es poder tener una casa grande para los cinco miembros de su familia, ya que actualmente viven en una vivienda muy pequeña, según recoge 'La Opinión de Zamora'.

La escena no ha pasado desapercibida para otros vendedores del mercado. Una compañera cercana, que vende calcetines, ha explicado que el premio había tocado "a muchos gitanos, gente pobre", personas que necesitaban el dinero para arreglar la furgoneta o pagar facturas.

Asimismo, ha insistido en que había sido la suerte de gente humilde que había comprado papeletas de un club deportivo.

Sobre los décimos que llevaba Gabi, no lo tenía claro si habían sido "dos o tres".

El Sorteo Extraordinario de Navidad ha concluido a las 13:35 horas de este lunes después de repartir premios durante más de cuatro horas por localidades de toda España. El Gordo se ha quedado en su mayor parte en la provincia de León.