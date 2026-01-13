Los números agraciados fueron el 4, 7, 8, 22, 40 y 49, mientras que el reintegro fue para el número 2

Un único boleto acertante en Albacete gana 1 millón de euros en la Primitiva

Buscan a un vecino de Valencia que ha ganado casi un millón y medio de euros en La Primitiva. Según informa 'Levante', el afortunado consiguió seis aciertos aunque falló el reintegro. Pero ese dinero queda como bote tras no haber ningún otro ganador de categoría superior.

Los números agraciados fueron el 4, 7, 8, 22, 40 y 49, mientras que el reintegro fue para el número 2. El hombre participó desde el despacho ubicado en el número 1 de la plaza Castell, en un pequeño municipio próximo a la ciudad de Valencia y que cuenta con 8.000 habitantes: Canet d'en Berenguer.

Canet d'en Berenguer, un municipio situado a 30 kilómetros de Valencia

La localidad, Canet d'en Berenguer, está situada en la comarca de Camp de Morvedre y es muy conocida por su extensa y magnífica playa. Con una gran extensión de arena, aguas cristalinas y más de 1.200 metros de costa, la playa de esta zona conserva su cordón dunar, lo que genera un ecosistema único.

El municipio está situado a poco más de 30 kilómetros de Valencia. Esta localidad es muy utilizada para tener segundas residencias, como es el caso de los vecinos de la capital del Túria y el área metropolitana.