La denuncia vecinal que se vuelve viral: "Cada día peor y sin botones para el ascensor"
Los vecinos denuncian que la situación no para de empeorar con el ascensor
Los residentes también han tenido que colocar unos carteles para exponer sus quejas
Una comunidad de vecinos denuncia que su ascensor está cada vez en peores condiciones. Así lo han explicado en un mensaje que ha publicado la cuenta de X @LiosdeVecinos: "Hola, te dejo aquí el ascensor de esta nuestra comunidad cada día peor y sin botones para el ascensor".
El motivo por el que su ascensor no tiene botones es "porque ya no se fabrican", por lo que han tenido que recurrir a la creatividad para seguir con el día a día. "Hemos tenido que poner números pintados", asegura este seguidor.
Los mensajes que los vecinos han dejado en el ascensor
Los vecinos también han tenido que colocar unos carteles para exponer sus quejas. "Hay que ducharse antes de subir al ascensor. Que huele a mierda", reza uno de ellos. Otro, en esta misma línea, pide "por favor" al resto de los vecinos "no tirarse pedos" porque "huele a podrido". La cosa parece ir de olores, porque un vecino pide "no fumar". "Aplicaos el cuento y cerrar (sic) la puerta de fuera", reclama otro.
Aunque también hay quejas por los ruidos. Un vecino anónimo colgó un cartel en su comunidad quejándose de que una persona puso una lavadora a una hora inapropiada. "La noche es para descansar", señala en el folio. "A las 1:45h, ¿en serio?", preguntó este vecino, que no tardó en recibir una respuesta por parte del presunto responsable. "¿La luz me la pagas tú?", se podía leer justo debajo. La publicación