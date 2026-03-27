La publicación en redes sociales de un vídeo de una persona realizando el reto en un tranvía de Valencia ha hecho saltar las alarmas y ferrocarrils recuerda las elevadas sanciones económicas

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Los retos virales en redes sociales como TikTok o Instagram, llevan a jóvenes y adolescentes a llevar a cabo peligrosas acciones que pueden poner en riesgo sus vidas.

La última moda que ha llegado a Valencia procedente de otras grandes ciudades es particularmente arriesgada.

El reto consiste en pegar el móvil con cinta adhesiva a un convoy de metro o tranvía y correr detrás para intentar alcanzarlo durante el trayecto. Una práctica que se ha detectado en al menos un caso, después de que se haya publicado un vídeo en redes sociales en el que se ve a una joven pegar su teléfono móvil a un tranvía de Metrovalencia y correr detrás de él invadiendo las vías.

En la imagen se puede leer en inglés la frase: “Girl did you get your phone back” (Chica conseguiste recuperar tu teléfono). También se ve a la joven desolada por haber perdido el móvil y al final del vídeo la historia se resuelve con el conductor del tranvía entregándole el teléfono.

Ante el temor de que se extienda esta práctica, Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha decidido extremar la vigilancia tanto en Metrovalencia como en el TRAM d'Alacant, para tratar de evitar que se cometa esta imprudencia, que no tienen otro objetivo más que realizar contenido para subir a redes sociales.

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Sanciones de 1.000 euros

Desde Ferrocarrils advierten de que se trata de acciones peligrosas que pueden suponer sanciones superiores a mil euros. Ferrocarrils ha recordado que "caminar por la plataforma tranviaria está totalmente prohibido y es peligroso". De hecho, aquellas personas que invaden la plataforma o realizan cualquier tipo de acción que atente contra su propia seguridad o de otras personas se exponen a las sanciones económicas que recoge la Ley 7/2018 de Seguridad Ferroviaria de la Comunitat Valenciana. Las sanciones son superiores a los 1.000 euros.