La historiadora y escritora española Esther López Barceló ha publicado un mensaje que ha sido aplaudido por los internautas

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El extenista Rafa Nadal ha sido investido como doctor honoris causa de la Universidad Politécnica de Madrid, un hecho que ha llevado la polémica a las redes sociales. Muchos usuarios han reaccionado positivamente al reconocimiento, pero otros han criticado este gesto.

Tras recibir el premio, la historiadora y escritora española Esther López Barceló ha publicado un mensaje en redes sociales que ha sido aplaudido por los internautas: "A ver cuando a una historiadora la distinguen con una Copa Davis". Su mensaje ya supera los 14.000 me gustas y acumula cientos de comentarios.

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"Así es cómo se devalúa el título de doctorado y la misma universidad", critica Sandra Moreno

Sandra Moreno, Doctora en Derecho y asesora jurídica, también ha mostrado su tristeza y ha catalogado los hechos de "fraude": "El doctorado Honoris Causa se le otorga a alguien con trayectoria académica y aportaciones destacadas al conocimiento, la ciencia; no al deporte, por muy exitoso que sea, para eso están otros premios. Así es cómo se devalúa el título de doctorado y la misma universidad #esfraude".

Pero algunos han salido en defensa del extenista, como el chef José Andrés: "Los estudios y vivencias de la vida cuentan también... y él va sobrado de eso y más...".

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"El talento es importante, pero nunca es suficiente por sí solo", reconoció Nadal

Rafa Nadal dio un discurso para agradecer a la institución por concederle la distinción que ha recibido con "enorme emoción y humildad". "Para alguien que ha dedicado su vida al deporte, recibir un doctorado honoris causa por una institución de referencia en los ámbitos de la ingeniería, la ciencia y la innovación tiene un significado muy especial", aseguró.

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Nadal aprovechó su intervención para destacar que "el deporte de alto nivel ha evolucionado enormemente en las últimas décadas". "Hoy está profundamente vinculado al conocimiento científico, la preparación física, la medicina deportiva, la biomecánica, el análisis del rendimiento o la tecnología aplicada al entrenamiento forman ya parte esencial de la alta competición", añadió.

"A lo largo de mi carrera he recibido distintos reconocimientos, pero los que provienen del mundo académico tienen un significado especial porque representan el respeto de una institución dedicada al conocimiento, a la formación y al progreso de la sociedad. En el deporte de élite, como en la ingeniería o en cualquier disciplina científica, el talento es importante, pero nunca es suficiente por sí solo", concluyó durante su intervención.