Claudia Barraso 27 ABR 2026 - 19:08h.

Se llama Irmingard, tiene 92 años, es una monja alemana que se ha hecho viral en redes sociales tras grabar su reacción probando por primera vez en kebab

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Una monja de 92 años se ha hecho viral en redes sociales por su reacción al comerse por primera vez un kebab. Se llama Irmingard y pertenece al convento de Arenberg y ha vivido de todo, pero nunca había probado este tipo de comida, por lo que su reacción no ha pasado desapercibida en redes sociales.

En tan solo dos días el vídeo ha conseguido millones de visualizaciones y cientos de miles de ‘likes’ de los usuarios, a los que ha dado mucha envidia tras enseñar el suculento plato que estaba degustando por primera vez. Úrsula, la hermana que graba el vídeo, le preguntaba que, si le estaba gustando, a lo que ella le contesta: “Estoy encantada. Siempre había oído hablar de este döner y pensé que había llegado a los 82 años sin comer nunca uno”.

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Despistada por el sabor del kebab tuvo un despiste y se quitó 10 años de edad: “Bueno me dedicaré mejor a comerme el bocadillo más tarde”, añadía refiriéndose al plato. Las monjas tienen un perfil en Instagram muy activo, pero es este vídeo el que les ha dado la popularidad que necesitaban. Y si ya es curiosos para muchas personas ver a un grupo de monjas de elevada edad comiéndose un kebab, lo es aún más ver a una de ellas dando su opinión de esta manera en redes sociales.

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Su reacción emocionó a millones de usuarios

Como si se tratase de un influencer que graba contenido de comida, la monja sujetaba el kebab con sus manos, dejando ver todo lo que llevaba y lo grande que era. Pero lo que más ha llamado la atención es que le gustase tanto el sabor de este plato a pesar de que era su primera vez probando una comida tan distinta a la que estaba acostumbrada. Con una gran sonrisa y riéndose decía a los seguidores lo “encantada” que estaba con esta experiencia.

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Incluso, los medios de algunos países como Alemania han retransmitido este vídeo y han querido contactar con la protagonista de la historia para conocer cómo fue su experiencia. Sin duda, se ha convertido en toda una influencer después de acumular millones de visitas en apenas unas horas. Otra de las hermanas grabó un vídeo reaccionando a la cantidad de visitas que tuvo el vídeo, dando las gracias al establecimiento y a todos los seguidores por el apoyo.