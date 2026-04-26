Marta Egea 26 ABR 2026 - 10:00h.

El mal de ojo es una de las supersticiones más antiguas del mundo, se cree que una mirada cargada de envidia puede provocar enfermedades pero la ciencia opina diferente

Recuperan en Israel un amuleto 'mágico' utilizado para protegerse del 'mal de ojo'

Compartir







Pocas creencias populares han sobrevivido tanto tiempo como el mal de ojo. Millones de personas, desde la antigüedad y en distintas culturas han creído que una mirada cargada de envidia, ira o mala intención puede provocar desgracias, enfermedades o mala suerte. Esta superstición ha sobrevivido durante miles de años y hoy en día sigue presente gracias a rituales, tradiciones populares y amuletos.

La idea es tan antigua que aparece en textos clásicos griegos y romanos, en tradiciones religiosas y en prácticas populares de numerosos países por todo el mundo. En algunas culturas se cree que las víctimas más vulnerables son los niños, los animales o las personas especialmente admiradas. Pero, ¿existe realmente el mal de ojo? La respuesta es más completa de lo que parece. Aunque no hay pruebas de que una mirada pueda provocar daño físico o sobrenatural, los investigadores han encontrado algo interesante.

¿De dónde surge el mal de ojo?

La creencia en el mal de ojo es una de las supersticiones más extendidas de la historia. Según esta tradición, algunas personas tienen la capacidad de causar daño a otras con solo una mirada. Este daño se puede manifestar como enfermedad, mala suerte o desgracias en la vida cotidiana.

Los historiadores sostienen que el origen de esta superstición podría remontarse a la antigua Mesopotamia, hace más de 5.000 años, donde se han encontrado amuletos y textos que hacen alusión a un “ojo maligno” capaz de afectar a las personas.

Con el paso del tiempo, esta creencia se fue extendiendo por el mundo. En Grecia y Roma, los autores clásicos hablaban de la “mirada envenenada”; en tradiciones judías e islámicas, se menciona el peligro de la envidia expresada a través de la mirada; en Europa y el Mediterráneo, surgieron los amuletos protectores como el ojo azul o la mano de Fátima y en América Latina, hoy en día se continúa practicando rituales para “quitar el mal de ojo”.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

En la mayoría de las culturas, el mal de ojo está asociado a la envidia. Cuando una persona siente celos o resentimiento hacia otra, esa emoción puede transmitirse a través de la mirada y provocar daño.

¿Qué dice la ciencia sobre el mal de ojo?

Los estudios científicos sobre esta superstición coinciden en que no existe evidencia empírica de que una persona pueda causar daño a otra sencillamente con su mirada. Sin embargo, los investigadores sí que han identificado un fenómeno que podría explicar por qué algunas personas sienten síntomas reales después de creer que les han “echado” el mal de ojo. Se llama 'efecto nocebo'.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

El efecto nocebo es el reverso del famoso efecto placebo. Este efecto ocurre cuando alguien empeora porque espera que algo le haga daño. Es decir, si una persona está convencida de que le han hecho mal de ojo, puede experimentar síntomas reales debido a su propia sugestión psicológica. Cuando alguien cree que está bajo el hechizo del mal de ojo puede sufrir ansiedad, estrés, dolor de cabeza, problemas digestivos o sensación de debilidad. Estos síntomas son totalmente reales, pero no están causados por ninguna mirada sobrenatural, es la respuesta psicológica del propio sujeto.

Esta creencia continúa siendo tan fuerte debido a que el mal de ojo se utiliza para explicar situaciones difíciles o inexplicables. Suele aparecer en contextos donde existen fuertes tensiones sociales relacionadas con la envidia, los celos o la rivalidad.

¿Cómo se protegían del mal de ojo?

A lo largo de los siglos, muchas culturas han desarrollado diferentes formas de protegerse del mal de ojo. Entre las más conocidas están los amuletos protectores como el ojo azul del Mediterráneo (nazar), la mano de Fátima o las pulseras de hilo rojo que se colocan especialmente a los bebés. Según los antropólogos, estos objetos se denominan elementos apotropaicos, es decir, símbolos destinados a alejar la mala suerte o las malas energías.

Además de los elementos, en muchos lugares también existen rituales tradicionales para eliminar el mal de ojo. En algunas culturas, existe la figura de las rezadoras, santiguadoras o curanderas, que dicen tener la capacidad de detectarlo y eliminarlo mediante oraciones transmitidas de forma oral. Estos rituales suelen consistir en rezos mientras se realizan gestos simbólicos. También se pueden utilizar elementos como agua bendita, aceite o el conocido ritual de la limpia con huevo.

Desde un punto de vista científico, no hay evidencia alguna de que estos métodos eliminen una energía sobrenatural. No obstante, los expertos señalan que estos rituales sí que pueden tener un efecto tranquilizador importante: al tratarse de prácticas cargadas de significado cultural, ayudan a reducir la ansiedad y pueden proporcionar una sensación de protección a quienes creen en ellas.

En este sentido, se podría decir que el mal de ojo existe pero en un sentido cultural y psicológico, ya que la creencia del mismo puede influir en el comportamiento, las emociones y la percepción de la salud. Es un ejemplo asombroso de cómo las creencias humanas pueden afectar nuestra mente y cuerpo.