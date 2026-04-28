Claudia Barraso 28 ABR 2026 - 19:14h.

El creador de contenido Melerus ha mostrado un extraño insecto que solo ha sido visto en Egipto y Almería

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Uno de los insectos más extraños del mundo solo ha sido encontrado en dos sitios: en Egipto y en Almería. El creador de contenido ‘Melerus’ ha grabado un vídeo adentrándose en una cueva muy escondida de la provincia para poder enseñar a sus seguidores cómo son estos bichos y por qué solo se encuentran en estos dos lugares tan distintos.

Se trata de un ‘Necrophylus arenarius’ y son pequeñas larvas que se camuflan en la arena con una estructura muy característica. Su cuerpo es parecido al de una araña, pero tienen un cuello muy alargado con una especie de pinza en el final que los profesionales todavía no han podido explicar. El propio influencer los ha catalogado como “el insecto más desconocido” del mundo, tanto que no tiene ni nombre.

Se les puede conocer como “insecto jirafa” o “guitarra de arena”, por sus pinzas o su extraña forma, pero realmente significa “amante de los fiambres de la arena”, como explica el joven en el vídeo. Fueron vistos por primera vez en las tumbas y pirámides de Guiza, en Egipto, además de Almería, pero no hay registros de que hayan sido vistos en más zonas, porque suelen encontrarse en zonas “muy áridas”.

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Así cazan estos animales

"Es uno de los animales más extraños y desconocidos del mundo. Estos pequeños depredadores son larvas de neurópteros, bichitos alados. Tiene un cuello alargado y unas mandíbulas enormes y solo vive en Almería y Egipto. La naturaleza no deja de sorprenderme", confiesa Melerus en el vídeo, que rápidamente alcanzó millones de reproducciones de muchos usuarios y seguidores sorprendidos con este descubrimiento.

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Como confirman desde ‘Universo Arthropoda’ y recoge el ‘Diario de Almería’, el cuello tan alargado con la pinza les permite cazar y alimentarse para sobrevivir: “Es como tener un brazo telescópico para meter la cabeza donde otros depredadores no pueden llegar. Mientras el cuerpo queda seguro afuera, el cuello se estira dentro de la grieta, buscando presas escondidas. Una estrategia de caza bastante ingeniosa", recogen.

El influencer tuvo que coger un tapón de plástico transparente, llenarlo con un poco de arena y poner una moneda de un céntimo para que la cámara apreciase el tamaño y su forma, ya que pasan tan desapercibidos que es casi imposible observarlos. Melerus animaba a sus seguidores a buscar el porqué de esta forma tan rara y el cuello tan alargado, y afirma que son insectos “muy poco estudiados”.