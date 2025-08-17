Qué hacer si te pica una medusa o un insecto en plena excursión: guía práctica rápida

Inés Gutiérrez 17 AGO 2025 - 05:30h.

Saber reaccionar ante las situaciones inesperadas puede ayudarnos a mantener la calma y salvar la situación

MadridPlanificamos las escapadas para pasar un buen rato. Se organizan planes para poder disfrutar de la naturaleza, para caminar por el monte o darse un baño en la playa y esperamos que todo salga según el plan previsto, para eso pensamos qué podemos necesitar y qué tenemos que llevar, en ocasiones llevando una mochila llena de cosas que a la hora de la verdad no necesitamos, pero queremos reducir el riesgo de que un imprevisto arruine la jornada. No siempre es posible.

Pasar el tiempo en la naturaleza hace que exista la posibilidad de que sucedan cosas que no podemos controlar, como un encuentro con algún representante de la fauna del lugar. No es lo más frecuente, pero puede suceder que durante el tiempo que estamos bañándonos en el mar nos pique una medusa o que en el tiempo en el que tardamos en hacer nuestra ruta de senderismo un insecto haga de las suyas.

Saber reaccionar en estos casos puede marcar una gran diferencia, puede ayudarnos a mantener la calma y evitar que el día acabe con un ataque de nervios por no tener claro cuál es la forma adecuada de proceder o por actuar haciendo aquello que hemos aprendido en las series de televisión y no es lo más adecuado. No, orinar sobre una picadura de medusa no es una buena solución.

Qué hacer si te pica una medusa o un insecto en plena excursión

Si estamos tranquilamente en la playa, disfrutando del mar y nos pica una medusa (se reconoce fácilmente porque se siente un dolor agudo y un picor intenso) es tan importante lo que tenemos que hacer como lo que no tenemos que hacer.

No te rasques o frotes, no apliques amoniaco, vinagre ni orina y no laves la zona con agua dulce. Lo mejor en estos casos es limpiar la zona con agua de mar, y en caso de que sea necesario extraer los restos que hayan podido quedar con la ayuda de unas pinzas (no con la mano desnuda). Lo mejor es aplicar frío sobre la zona durante unos minutos y sin frotar para aliviar el dolor, evitando que el hielo entre en contacto directo con la piel.

Si aparecen síntomas como mareos, náuseas o vómitos, hay que acudir al médico. Además, una vez que llegamos a casa, se recomienda desinfectar la picadura con yodo varias veces al día durante varios días, para evitar infecciones.

En el campo no hay medusas, pero existe también el riesgo de picaduras a causa de los insectos. Si esto es lo que sucede, lo primero es ver si se puede identificar el insecto y asegurarse de que no sigue cerca y puede seguir picando, después, hay que limpiar la picadura con agua y jabón o con una toallita húmeda, y aplicar un antiséptico. Si ha quedado dentro el aguijón, hay que sacarlo con cuidado.

Se puede aplicar frío, amoniaco o, en caso de que la reacción sea intensa, algún corticoide local, aunque en caso de que la picadura provoque una gran reacción, lo mejor tras limpiar la zona como hemos señalado es acudir al médico.