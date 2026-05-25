Alberto Rosa 25 MAY 2026 - 15:00h.

La docente califica los exámenes de sus alumnos con nombres de futbolistas argentinas en lugar de números

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Una maestra de primaria argentina se ha vuelto viral en redes sociales tras haber implementado en sus clases un particular sistema de calificación para sus alumnos. Se trata de un método inspirado en los jugadores de la Selección Argentina de Fútbol, ahora que se acerca el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

La docente, Estefanía Rivero, tiene 25 años y comenzó este año su primera experiencia frente a un aula en la escuela de Las Hornillas, en la localidad argentina de Pocito. Allí es donde ha decidido transformar las tradicionales notas escolares en referencias futboleras relacionadas con la competición. “La idea surgió a partir de las estampitas, porque los chicos están locos con el intercambio. Quería innovar y que no sea siempre lo mismo”, dijo a través de su perfil de TikTok.

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Así, a la hora de entregar el examen corregido a los alumnos, la docente colocó en el espacio para las notas una pegatina en la que se puede leer “¡Te sacaste un…” y uno de lo futbolistas argentinos.

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Cada jugador equivale a una puntuación del 1 al 10. Por ejemplo, la máxima nota es un “Messi” y de ahí van surgiendo poco a poco cada uno de los jugadores. “Antes no les importaba mucho, pero ahora quieren llegar a Messi”.

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El método, además de generar risas y divertir al alumnado, ha motivado a los estudiantes, que han aumentado considerablemente sus notas. La publicación no ha tardado en hacerse viral en redes y se ha llenado de comentarios de curiosos. “¿Qué hace cuando sacan un 9.5? ¿Un Julián Álvarez y medio?”.