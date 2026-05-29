Antoni Mateu 29 MAY 2026 - 19:00h.

Los "bebés adultos y amantes de los pañales" son personas adultas, pero se disfrazan de bebés y actúan mimetizando su comportamiento. La psicóloga Anna Sibel explica qué hay detrás de estas conductas

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No tiene que ver con gustos o prácticas sexuales. De hecho, nada más alejado. Los 'Adult Baby Diaper Lovers' adoptan -de forma temporal- los andares de un bebé, el balbuceo.y hasta su vestimenta propia, incluso los pañales, de ahí que se llamen "amantes de los pañales" por su traducción del inglés. Pero, ¿por qué hay personas que llevan a cabo estas prácticas? ¿Qué hay detrás de esto? ¿Es un fenómeno nuevo? La psicóloga clínica integrativa Anna Sibel explica en 'Informativos Telecinco' las claves de este asunto.

"Es una necesidad humana de lo que no fue satisfecho en el tiempo correcto"

La experta inicia con la siguiente premisa: "Nuestro cuerpo es un registrador perfecto de experiencias. Con cada exigencia cada estrés y cada momento en el que tuvimos que ser más de lo que realmente estábamos en condiciones de ser, queda grabado en nuestro sistema nervioso".

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Y en la segunda parte de esta premisa, la experta explica que pasa por "especialmente aquellas personas que crecieron en contextos donde tuvieron que crecer demasiado rápido o donde la vulnerabilidad no fue segura". Pero, ¿qué tienen que ver estos elementos con el hecho de mimetizar los comportamientos y actos de un bebé?

En esta línea, Sibel lo explica: "las personas que forman parte de los ABDL actúan dejándose cuidar por otra persona. Quieren permitirse ser vulnerables ahora que son adultos, ya que han encontrado el espacio en el que sí es seguro ser vulnerable, hecho que en su infancia no fue posible".

Así pues, la "necesidad de expresar vulnerabilidad en un espacio seguro" es uno de los principales pilares que la experta pone encima de la mesa. Sin embargo, del mismo modo que un bebé no se cuida solo, en el ámbito ABDL tampoco hay una única persona involucrada en ese momento.

Una práctica recíproca entre cuidado y cuidador

Un bebé necesita de una persona cuidadora. Un adulto ABDL, también. Y Sibel también expone que "mucha gente no entiende que esto involucra típicamente a dos personas".

Quién hace de bebé, vuelve al estado vulnerable. Pero quién adopta el rol de persona cuidadora, "cuida como acto de generosidad, de atención deliberada, de presencia. Aquí es donde se decide poner en práctica el acto puro de cuidar, y no de hacerlo como obligación".

¿Fingen los adultos cuando se 'convierten' en bebés? Sibel explica que "no es una fantasía mental, sino que todo ocurre a nivel corporal". Añade que "es una experiencia encarnada y el cuerpo realmente entra en estados diferentes".

"Nuestro cuerpo no miente; sabe lo que necesita. Y si es capaz de entrar en ese estado, de experimentar este tipo de regulación, de encontrar paz en esta dinámica, es porque esa persona ha encontrado una estrategia que funciona para su sistema nervioso".

¿Los ABDL son un fenómeno reciente o una moda?

Finalmente, la experta ilustra que "ha existido siempre y no desaparecerá por negación o por estigma. Lo que sí podemos hacer es entenderlo".

"Lo más delicado de este tema no es el ABDL en sí. Es el secreto. Tiene que vivirse en completa clandestinidad y el hecho de vivir esa doble vida es lo que genera un coste psicológico real". Concluye: "la vergüenza, aunque racional no lo sea, consume energía psíquica".