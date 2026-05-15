Mabel Cupet Sevilla, 15 MAY 2026 - 07:29h.

Esta cordobesa de 21 años comparte a través de sus redes herramientas prácticas, reflexiones y consejos destinados a mejorar la autonomía y la calidad de vida en situaciones cotidianas

Con tan solo seis años fue diagnosticada con Ataxia de Friedreich, una enfermedad degenerativa que por el momento no tiene cura

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Paula López Galindo, joven cordobesa de 21 años, ha transformado las redes sociales en un espacio de divulgación, apoyo y concienciación sobre la discapacidad. A través de su experiencia con la Ataxia de Friedreich, una enfermedad neurodegenerativa que afecta a la coordinación y el movimiento, comparte herramientas prácticas, reflexiones y consejos destinados a mejorar la autonomía y la calidad de vida en situaciones cotidianas.

Su objetivo, como ella misma resume, es “que todos crezcamos juntos”, apostando por un entorno digital más accesible, cercano y útil para quienes conviven con alguna limitación física, pero también para la sociedad en general.

Un diagnóstico marcado por la incertidumbre en la infancia

Paula comenzó a caminar a la edad habitual durante su infancia, pero sus padres pronto detectaron señales que apuntaban a dificultades en su desarrollo motor. A partir de ahí se inició un proceso de pruebas médicas y consultas que se prolongó durante años, hasta que finalmente, a los seis años, recibió el diagnóstico de Ataxia de Friedreich.

Aquel momento supuso un punto de inflexión en su vida, aunque no en el sentido de detener sus aspiraciones, sino de replantear su manera de enfrentarse a los retos. Con el paso del tiempo, ha aprendido a convivir con la enfermedad y a convertir sus experiencias personales en contenido útil para otras personas en situaciones similares.

La discapacidad explicada sin filtros

Bajo el usuario @tudiaadiamasfacil, Paula ha construido una comunidad creciente en la que comparte su día a día, recomendaciones prácticas y soluciones pensadas para facilitar tareas cotidianas. Su estilo se caracteriza por la cercanía, la naturalidad y un enfoque directo, alejado del dramatismo y del enfoque asistencialista.

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“Hablo de discapacidad como lo haría una amiga, con humor y soluciones”, explica. Con esta filosofía, busca normalizar la conversación sobre la discapacidad y alejarla tanto del paternalismo como de los estereotipos que todavía persisten en la sociedad.

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Una forma de inclusión

La creadora de contenido defiende una visión de la inclusión basada en la utilidad real, el respeto y la normalización. En sus publicaciones aborda desde pequeños gestos que facilitan la autonomía personal hasta situaciones sociales en las que todavía detecta prejuicios, barreras o falta de empatía hacia las personas con discapacidad.

Paula insiste en que la inclusión no debe quedarse en un discurso, sino traducirse en acciones concretas que mejoren la vida diaria. Su trabajo en redes sociales busca precisamente dar visibilidad a esas realidades que, según denuncia, siguen estando infrarrepresentadas.

Ciencia, tecnología y divulgación

Más allá de su faceta como creadora de contenido, Paula cuenta con una sólida formación académica. Es bioquímica, una carrera que eligió inicialmente con la intención de contribuir a la investigación científica y, en particular, al estudio de enfermedades como la suya.

A esta base científica ha sumado formación en marketing digital e Inteligencia Artificial, lo que le ha permitido desarrollar un enfoque innovador en la creación de contenido y en la comunicación accesible.

Desde esa perspectiva, defiende que la accesibilidad no debe limitarse a los espacios físicos, sino que debe extenderse también al entorno digital, laboral y social, donde aún identifica importantes barreras para las personas con discapacidad.

“Menos juicio y más empatía”

Paula reivindica un cambio profundo en la forma en que la sociedad percibe la discapacidad. Para ella, la verdadera inclusión pasa por dejar atrás la mirada condescendiente y apostar por la normalización y la comprensión real de las necesidades de cada persona.

Con cientos de seguidores en sus plataformas, se ha consolidado como una voz de referencia en la divulgación sobre discapacidad, combinando experiencia personal, formación científica y una comunicación cercana que conecta con públicos muy diversos.

Su mensaje final resume su filosofía de vida y trabajo: “Menos juicio y más empatía”.