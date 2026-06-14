Un estudio asegura que el 70% de las personas duermen con los calcetines que ha llevado durante todo el día

Dormir más los fines de semana para compensar la falta de sueño: los expertos valoran si es efectivo

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Dormir con calcetines es una práctica habitual para muchos, pero puede que no sea tan buena como pensamos. El farmacéutico Álvaro Fernández ha advertido sobre los problemas que conlleva. El experto señala que la cuestión no está en ponérselo sino en el hecho de emplear los que ya se han usado durante todo el día para seguir con ellos dentro de la cama.

Un estudio asegura que el 70% de las personas duermen con los calcetines que ha llevado durante todo el día. "Resulta que, en ese mismo estudio, también descubrieron que, si haces eso, esos calcetines tienen hasta 20 veces más bacterias que el váter de tu casa. Entre ellas, pseudomona aeruoginosa, que puede producir infecciones graves y se asocia a heces de cucaracha", señala Fernández.

Las ventajas y desventajas de dormir con calcetines

Álvaro Fernández asegura que lo más recomendable es dormir sin calcetines. Pero, para aquellos que les cueste estar en la cama sin ellos, el farmacéutico les aconseja ponerse unos limpios. Así, se protegen los pies de posibles dolencias y afecciones mientras se descansa con una buena higiene.

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Según 'Clinicsalud', dormir con calcetines puede tener varios beneficios como regular la temperatura corporal, mejorar la circulación y ayudar a reducir los trastornos del sueño. Pero también tiene sus desventajas: falta de transpiración, presión en los pies y acumulación de humedad. En esto último hay que llevar cuidado ya que si se usan cremas hidratantes antes de ponerse los calcetines para poder y sudas mucho, podrías facilitar la aparición de hongos.