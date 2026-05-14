Antoni Mateu 14 MAY 2026 - 06:00h.

Menos de la mitad de los españoles dormimos las horas recomendadas, de acuerdo con la Sociedad española de Neurología (SEN)

Mantener una rutina de sueño, un hábito con importantes impactos en el cerebro

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¿Es posible recuperar horas de sueño? ¿Si dormimos menos entre semana, lo compensamos los sábados y los domingos? Se conoce como 'sleep banking' -o banco de sueño- a la práctica de recuperar los fines de semana estas horas que dejamos de dormir. Sin embargo, ¿presenta esto evidencia?

Además de la compensación de las horas de sueño, uno de los últimos informes de la Sociedad Española de Neurología (SEN) expone que menos del 50% de los españoles dormimos las horas diarias recomendadas. “Se ha de priorizar el descanso e incorporar buenos hábitos de sueño para tener un impacto positivo en la salud global”, explican.

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¿Qué es el 'sleep banking'?

Imaginémonos que nuestro cuerpo funciona como un banco, en términos de horas de descanso. Si dormimos menos de las horas recomendadas, después tenemos cansancio acumulado. Pero, ¿y si decidimos dormir en exceso para después pasar más horas del día activos? Por el momento no hay evidencias que muestren que si dormimos más, luego tendremos este sueño acumulado dentro de nuestro cuerpo.

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Sobre el papel parece haber compensación, sin embargo, los expertos explican que las evidencias -y los efectos- son más complejas de lo que parecen.

Así pues, la premisa de esta práctica consistiría en dormir más horas en momentos en los que necesitemos más actividad o concentración para el día siguiente. Y en el caso de que lleguemos a situaciones de más calma, poder dormir sin despertador para así recuperar todo lo que no hemos dormido hasta la fecha.

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Sin embargo, expertos de la Sociedad Española de Sueño (SES) indican que “el sueño no se recupera”. Del mismo modo, son muchas las contraindicaciones para nuestro cuerpo a las que nos exponemos cuando dormimos menos de lo recomendado.

Lo que nos puede ocurrir si dormimos menos de lo recomendado

El estrés, cambios en el humor, fatiga crónica, irritabilidad, aumento de problemas cardiovasculares o la debilitación de nuestro sistema inmune son algunos de los riesgos que pueden devenir si no tenemos buenos hábitos de sueño.

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Más allá de las compensaciones por la falta de horas de sueño, la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (SemFyC) enfatiza que el hecho importante es “mantener horarios de sueño regulares”, para mantener un correcto estado de salud y de rutinas.

También, en la línea de conciliar sueño de calidad, el grupo de expertos de la entidad también propone prácticas que podemos llevar a cabo en el día a día, y que no pasan por “compensar lo que no hemos dormido”.

Realizar actividad física durante el día, limitar el consumo de cafeína o de alcohol o evitar cenas copiosas son aspectos clave que nos ayudan a mantener un sueño profundo y que nos permita descansar para el día siguiente.

Menos de la mitad de los españoles dormimos las horas recomendadas

Los últimos datos de la Sociedad Española de Neurología (SEN) muestran cómo el 54% de la población adulta duerme menos de las horas recomendadas. A esto se le ha de sumar que el 48% de los españoles adultos no tienen sueño de calidad.

El escenario de completa con el panorama del insomnio: más de 4 millones de personas en nuestro país padecen de trastornos de sueño crónicos y graves.