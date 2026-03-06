Cuántas horas debes dormir para mantener controlado el azúcar a partir de los 50, según un estudio

Redacción Uppers 06 MAR 2026 - 14:39h.

El sueño podría ser una de las claves menos conocidas para controlar la diabetes tipo 2

A partir de los 50 años, mantener estables los niveles de glucosa en sangre se vuelve más complicado. Los cambios hormonales, el metabolismo más lento y una menor masa muscular aumentan el riesgo de desarrollar resistencia a la insulina y, con el tiempo, diabetes tipo 2.

Durante décadas, la prevención de esta enfermedad se ha centrado en una alimentación saludable, el ejercicio y el control del peso. Sin embargo, la evidencia científica señala cada vez más a un cuarto factor que suele pasarse por alto: el sueño.

Un estudio reciente publicado en la revista científica BMJ Open Diabetes Research & Care sugiere que dormir las horas adecuadas podría ser una herramienta clave para reducir el riesgo de desarrollar esta enfermedad metabólica.

La hiperglucemia -niveles elevados de azúcar en sangre- se vuelve más frecuente con la edad por varios motivos fisiológicos. En primer lugar, disminuye la sensibilidad a la insulina, la hormona que regula el azúcar en sangre. También se pierde masa muscular, lo que reduce la capacidad del cuerpo para usar glucosa como energía. Además, aumenta la grasa abdominal, asociada a mayor riesgo metabólico.

Cuando este proceso se mantiene en el tiempo puede aparecer prediabetes, que muchas veces pasa desapercibida durante años, o evolucionar hacia diabetes tipo 2, una enfermedad que aumenta el riesgo de problemas cardiovasculares, daño renal, neuropatías y deterioro visual.

Qué tiene que ver el sueño con el azúcar en sangre

Sabemos es que dormir menos de lo necesario tiene efectos directos sobre el metabolismo:

Aumenta el cortisol, la hormona del estrés que eleva la glucosa en sangre.

, la hormona del estrés que eleva la glucosa en sangre. Disminuye la sensibilidad a la insulina .

. Se alteran las hormonas del apetito, lo que favorece comer más y ganar peso.

Diversos estudios han observado que las personas con insomnio o sueño insuficiente presentan mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Incluso en ensayos clínicos, donde se reduce artificialmente el tiempo de sueño, se han detectado hiperglucemia e insulinorresistencia en pocos días.

En ese sentido, el estudio publicado en BMJ Open Diabetes Research & Care analizó los hábitos de sueño de 23.000 adultos estadounidenses para evaluar su impacto en la salud metabólica. Los investigadores observaron una relación clara entre duración del sueño y riesgo de diabetes.

El resultado principal fue que el punto óptimo de descanso se sitúa alrededor de siete horas por noche, concretamente en torno a 7 horas y 20 minutos. De hecho, las personas que dormían menos de 7 horas tenían mayor probabilidad de presentar signos tempranos de diabetes tipo 2, mientras que un descanso cercano a 7-8 horas diarias se relacionaba con mejores niveles de glucosa y mayor sensibilidad a la insulina.

Además, los investigadores observaron que "recuperar sueño" en exceso durante el fin de semana no siempre compensa el déficit acumulado, y puede incluso perjudicar el metabolismo si se duerme mucho más de lo habitual.

Por qué este hallazgo es importante a los 50

El sueño suele deteriorarse con la edad debido a cambios en el ritmo circadiano, una mayor prevalencia de insomnio o problemas como la apnea del sueño. Esto coincide con el momento de la vida en el que el riesgo de diabetes aumenta.

Por eso, mejorar los hábitos de descanso puede convertirse en una estrategia preventiva sencilla pero poderosa, junto con otras recomendaciones clásicas como mantener un peso saludable, hacer ejercicio regular o controlar el consumo de azúcares y ultraprocesados.

En un contexto donde la diabetes sigue aumentando a nivel global, cuidar algo tan básico como la calidad del sueño puede convertirse en una herramienta preventiva tan importante como la alimentación o la actividad física.