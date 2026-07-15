Ella rompió aguas a solo 30 minutos del inicio de la semifinal y la celebración de la noche fue doble

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El Mundial de Fútbol está acaparando la gran mayoría de conversaciones estos días y, con el triunfo de España ante Francia y su pase a la final del torneo, parece que todo va a más. El partido de anoche pilló a algunos trabajando y a otros disfrutándolo mientras cenaban, pero lo que no imaginaban Marta y su pareja Manuel es que iban a celebrar la victoria desde el hospital de parto.

Y es que, a escasos minutos del pitido inicial del partido en el Dallas Stadium, ella rompió aguas de manera totalmente inesperada. En un vídeo compartido en sus redes sociales se puede ver el divertido momento, también lleno de nervios, en el que ambos se dirigen en coche al centro sanitario.

“Chicos, son las 20:27 horas de la tarde. Estamos a 33 minutos de comenzar el partido de semifinales contra los gavas y viene Marta y me dice que está de parto”, comienza diciendo en el vídeo Manuel. “Ni días en el mes ni horas en el día para tener que ir al hospital a 30 minutos del partido. Yo ya estoy celebrando la victoria”, continúa.

A continuación, se les ve ya dentro del coche conduciendo hasta el hospital. “Estamos a dos minutos de empezar el partido y a un minuto de llegar al hospital”, comienzan diciendo en el vídeo mientras aún van en el coche. Lo que vino después ya se conoce. La victoria de España 0-2 contra Francia y el nacimiento de un bebé en medio de la celebración.

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“Y por fin ha nacido Rafael Mikel Oyazabal, Pedro Porro, Galvar Sánchez. Y arriba España”, concluye el vídeo el padre del bebé.

La publicación se ha llenado rápidamente de comentarios de enhorabuena a la pareja por el nacimiento y aplaudiendo el humor con el que se tomaron este momento tan importante para ellos. "Me asombra la naturalidad vuestra, sois geniales, salud para Rafa bienvenido!!!! Será futbolista por lo menos", escribe una usuaria.