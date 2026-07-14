España le amarga la fiesta a Francia y es finalista del Mundial

España es finalista tras ganar 0-2 a Francia y aguardará rival entre Inglaterra y Argentina, reforzada por su juego colectivo

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Con una magnífica actuación colectiva y los goles de Mikel Oyarzabal, de penalti en el primer tiempo, y Pedro Porro tras el descanso, la selección española de Luis de la Fuente le amargó la fiesta nacional a Francia y se clasificó a la final del Mundial, donde aguarda el rival de la semifinal que enfrentará mañana, en Miami, a Inglaterra y Argentina.

Observados desde la grada por Iker Casillas, Carles Puyol, Sergio Ramos y Xavi, la generación que coronó a España en Sudáfrica, el conjunto de Luis de la Fuente firmó una actuación para la historia. Puede que no la más brillante, pero sí la más efectiva para dejar en la cuneta al conjunto que más había asustado.

Mérito de un grupo de jugadores que siempre creyó en sus posibilidades, respaldado por la confianza de los más jóvenes y por la lección táctica de Luis de la Fuente, que supo adaptar el equipo a las circunstancias y tomar decisiones difíciles cuando fue necesario.

La Roja vence a Francia y sueña con su segunda estrella

Dijo Lamine Yamal que era su momento y lo cumplió. Leyó perfectamente un balón al área, se anticipó a Lucas Digne y provocó el penalti que Mikel Oyarzabal transformó para anotar su quinto gol en el torneo y adelantar a España en el marcador (m.22).

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Al contrario de lo esperado, Francia no reaccionó tras el descanso y una nueva desatención defensiva permitió a Pedro Porro plantarse solo ante Mike Maignan y marcar el 2-0 tras una gran combinación con Dani Olmo, una ventaja que parecía ya insalvable.

España es finalista y aguardará rival entre Inglaterra y Argentina, reforzada por su juego colectivo, el mismo que anuló a las individualidades francesas y que, el domingo, en el MetLife Stadium, buscará coserse en el pecho una segunda estrella.