Alberto Rosa 15 JUL 2026 - 18:29h.

La hija menor de los Beckham lució en el partido contra Francia una sudadera de España de la nueva marca de su hermano Romeo

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Harper, la hija de David y Victoria Beckham, ha sorprendido con su aparición en Dallas durante el partido de España y Francia en las semifinales del Mundial. La joven británica decidió posicionarse del lado de España y fue vista en el Dallas Stadium con una sudadera roja de España.

España ocupa un lugar importante para la familia Beckham. David jugó en el Real Madrid entre 2003 y 2007, años en los que vivió junto a Victoria y sus hijos en Madrid y forjaron un vínculo con el país.

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Aunque Harper no había nacido por aquel entonces, la influencia en casa ha sido evidente. Pero, además del guiño a los años de la familia en España, lucir esa sudadera responde a otra intención más.

Y es que su hermano Romeo, de 23 años, ha lanzado una nueva marca de ropa llamada Intra. Una de sus primeras propuestas han sido las chaquetas de estilo retro con los colores de diferentes selecciones internacionales como Argentina, Inglaterra, Brasil y, por supuesto, España.

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Harper escogió la rojigualda para presumir de su vínculo con España. En el partido también estuvieron sus padres, el exfutbolista David Beckham y su mujer, Victoria Beckham. Además, de Harper, también estuvieron sus hermanos Romeo y Cruz. La familia disfrutó del partido sabiendo que allí se decidiría el posible rival de Inglaterra si este miércoles consigue vencer a Argentina y se cuela en las finales junto a La Roja.

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En el partido también estuvieron otros futbolistas como los excampeones del Mundial de Sudáfrica de 2010, Xavi Hernández, Iker Casillas, Sergio Ramos y Carles Puyol.

Tampoco faltaron Javier Bardem y Penélope Cruz, ya habituales en los partidos de La Roja en Estados Unidos. El gallego Tamar Novas animó a la selección desde la grada junto a su hermano Gutier y justo delante estaba Keyne, el hermano de Lamine Yamal que ya se ha convertido en toda una estrella de esta competición.